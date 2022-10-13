Тамара Глоба назвала главные потери 2023 года для россиян

Тамара Глоба расписала, чего ждать от нового 2023 года. Астролог предупредила, что он станет самым тяжелым в тройке 2021, 2022, 2023-го. Испытания и сложности будет преследовать всех по пятам. В этот период очень важно сохранять спокойствие и не впадать в крайности.

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Несмотря на то, что 2023 год станет самым тяжелым для наших соотечественников, ждать таких страшных событий, как дефолт и прочих неприятностей для экономики, не стоит.

При этом некоторые финансовые трудности все-таки возможны. Сокрушительный удар испытают богачи.

Именно состоятельные люди, по словам Тамары Глобы, имеют риск лишиться своих денег. Остаться в плюсе смогут те, кто уже давно хотел начать экономить и откладывать сбережения.

Те же, у кого есть накопления, и вовсе смогут их приумножить при грамотном финансовом подходе.

По материалам 2023god.com.