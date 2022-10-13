Тамара Глоба назвала трех главных везунчиков 2023 года среди знаков зодиака

Тамара Глоба назвала трех везунчиков 2023 года среди знаков зодиака, которые будет щедро вознаграждены звездами. Астролог даже оставила им важный совет на год.

В первую очередь речь идет об Овнах. Эти представители огненного знака откроют для себя новые выгодные перспективы. Они смогут получить дополнительное образование или повысить квалификацию. Что принесет им в дальнейшем денежную прибыль.

Совет: 2023 год — лучшее время для приобретения недвижимости.

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Второй везунчик — это Весы. Удача будет преследовать их по пятам. Есть все шансы получить дополнительный доход, не прилагая особых усилий. А самое удачно время для Весов начнется с июня. Эти знакам зодиака может повести во всякого рода конкурсах и лотереях.

Совет: 2023 год предоставит свой шанс. Главное, его не упустить.

Бронза среди везунчиков достается Стрельцу. Этот знак зодиака буде легко справляться с проблемами и трудностями.

Совет: 2023 год идеально подойдет для реализации сокровенной мечты.

По материалам 2023god.com.