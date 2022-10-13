Павел Глоба назвал самый опасный период в уходящем 2022 году

Павел Глоба в свежем прогнозе назвал самый опасный период в уходящем 2022 году. Одна из важных дат — 25 октября. Именно в этот день откроется «коридор затмения».

Как уточнил астролог, весь цивилизованный мир подходит к точке невозврата. Так, «коридор затмения», который откроется 25 октября, завершиться «лунным затмением» — 8 ноября. И это время станет самым опасным для всех без исключения.

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«В это период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными», — уточнил Глоба в своем Telegram-канале.

Так же астролог подчеркнул, что грядет передел мира и это коснется всех.