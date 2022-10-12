Володина предрекла два переломных момента: один в уходящем 2022 году, а второй — в новом 2023-м

Василиса Володина в свежем прогнозе уточнила, что в обозримом будущем ждать каких-то позитивных событий не приходится. Астролог посоветовала поднабраться терпения для того, чтобы заранее подготовиться к тяжелым переменам и осознанно подойти к тому, что ждет цивилизованный мир в новом 2023 году.

Еще больше интересных о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Володина предрекла как минимум два важных переломных момента. В эти периоды, как считает астролог, произойдут значимые события, которые изменят ход мировой истории.

«В общем легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома — первый к концу октября — началу ноября. Второй — весной 2023 года», — уточнила Володина.

По материалам Dni.ru.