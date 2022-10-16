Пора решать: что нас ждет 16 октября

Раки (22 июня – 22 июля)

В эти дни следует забыть о нерешительности и не поддаваться, а только неуклонно продвигаться к цели. Вам пора решать. Открытие новых перспектив предоставляет вам серьезный выбор. При этом сфера недвижимости – сегодня не лучший выбор.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Козероги (22 декабря – 20 января)

Отличное время, чтобы обрести все, что вы считаете достойным вас. Избегайте опасности, преследующей вас в эти дни. Новые союзники окажутся полезными для вас на много лет вперед, при условии правильного разъяснения им поставленных целей и грамотной мотивации. Но избегайте излишней веры в собственный ум – такая самоуверенность способна подвести вас.