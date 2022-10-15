Каким знакам зодиака надо быть осторожными 15 октября

Тельцы (21 апреля – 20 мая)
Рунные знаки требуют разборчивого отношения к поступающим новостям. Несмотря на отсутствие опасности, нет также гарантии, что вы сумеете полностью самореализоваться в непредсказуемой обстановке. Учитывайте быстро меняющиеся обстоятельства.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Львы (23 июля – 23 августа)
Для вас наступила пора обратиться к новым материям, прежде не имевшим для вас ценности. Пользуйтесь вашим интеллектом, чтобы использовать хаос для грамотных решений – и вы обеспечите себе перспективу большого успеха.
Скорпионы (24 октября – 22 ноября)
Огромный потенциал, сконцентрированный вашей судьбой, пока еще не дозрел для трансформации в гигантские успехи. Но вы идете правильной дорогой, и вам осталось двигаться по ней уже совсем немного к вашей цели. Старайтесь тренировать ваши духовные и физические силы, уделяйте внимание здоровью.