Каким знакам зодиака надо быть осторожными 15 октября

Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Рунные знаки требуют разборчивого отношения к поступающим новостям. Несмотря на отсутствие опасности, нет также гарантии, что вы сумеете полностью самореализоваться в непредсказуемой обстановке. Учитывайте быстро меняющиеся обстоятельства.

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Львы (23 июля – 23 августа)

Для вас наступила пора обратиться к новым материям, прежде не имевшим для вас ценности. Пользуйтесь вашим интеллектом, чтобы использовать хаос для грамотных решений – и вы обеспечите себе перспективу большого успеха.