Три знака зодиака, которым 14 октября улыбнется удача

Весы (24 сентября – 23 октября)

Руны подарят вам мощный энергетический импульс, силы наполнят вас. Но результат скажется далеко не сразу, хотя вам удастся сделать немало полезного.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Руны не советуют делать рискованные финансовые шаги, лучше поразмыслите о том, как использовать ваши возможности для улучшения вашего благосостояния. Будьте осмотрительны и реалистичны в поступках.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Руны означают, что пора поработать над собой и своим личным пространством, чтобы добиться недостижимых прежде результатов. Оптимальное время, чтобы поработать над ошибками, прежде чем уверенно идти далее.