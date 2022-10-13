Большие изменения в судьбе: что будет 13 октября

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У вас появились благоприятные перспективы для разумного продвижения ваших начинаний, вы можете достичь весьма существенных результатов со временем, если начнете прямо сейчас.

Львы (23 июля — 23 августа)

Руны несут большие изменения в вашу судьбу, это отличная возможность реализовать свой творческий потенциал и приступить к выполнению самых важных задач, ваши прежде дремавшие возможности помогут добиться поставленной цели.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Руны означают для вас немалые перспективы преуспеть в самых разных направлениях, особо следует сконцентрироваться на реализации ваших больших планов по направлению финансов и преуспевания. Но от вас потребуется отказ от привычного психологического комфорта и применение дремавших прежде талантов. Придется очень кстати поддержка новых друзей для свершений совершенно нового уровня.