Только терпение: что нас ждет 12 октября

Овны (21 марта – 20 апреля)

Руны означают для вас необходимость сконцентрироваться на ваших личных взаимоотношениях, больше думать о бытовых вопросах, постарайтесь уклоняться от конфликтов. Вероятно, ваши рабочие обязанности станет помехой для личной жизни.

Раки (22 июня – 22 июля)

Вам необходимо свершить решительные шаги и приложить усилий для достижения нужного результата. Но не переоценивайте ваши возможности, включая физические, не следует себя перегружать. И только сбалансированная по нагрузкам деятельность поможет добиться результата.

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Львы (23 июля – 23 августа)

Руны рекомендуют обратиться к созданию перспективных союзов, способных принести хороший результат. Но не рассчитываете получить его немедленно – только терпение и время помогут вам в достижении ваших масштабных целей.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Руны сигнализируют в эти дни о том, что нужно переосмыслить ваше персональное пространство, домашнюю обстановку, отношения с близкими. Здесь не исключены в будущем конфликты, если вы не позаботитесь об их своевременном предотвращении. Подумайте об укреплении взаимосвязей с семьей и друзьями.