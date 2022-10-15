Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября для всех знаков зодиака

Начало недели сохраняет тенденции прошлого периода, когда разум преобладает над чувствами, удача улыбается людям рациональным и думающим. Затем ситуация изменится, и нас захлестнут эмоции.
Увы, радужной эту неделю не назовешь, она многим может «подложить свинью», и ситуации в разных сферах начнут ухудшаться. У кого-то окажутся задеты отношения, у кого-то – финансы, а у кого-то – бизнес. Но не все так плохо – когда знаешь, что предстоит, всегда можно подстелить соломку и выйти из неприятностей победителем.
Teleprogramma.pro расскажет, что принесет неделя каждому из знаков Зодиака.
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Весы
Краски сгущаются, неделя не то чтобы удачная. Однако многих проблем можно избежать, если продумывать свои действия хотя бы на пару шагов вперед, а не полагаться на авось.
Любовь
Если вы видите, что партнер сейчас не готов «вкладываться» в отношения, это не значит, что вам надо трудиться за двоих. Дайте вам обоим время, чтобы во всем разобраться.
Финансы
Неделя не принесет заметных потрясений, но к ее финалу ситуация может существенно ухудшиться. Поэтому с любыми финансовыми операциями нужно быть крайне осторожными.
Здоровье
Многие испытают уныние, а кто-то и упадок сил. Конец недели обещает быть сложным, поэтому постарайтесь провести это время максимально спокойно, накапливая энергию.
Овен
Так себе неделя ждет Овнов. Последние три дня недели ни для каких дел не подходят, а понедельник будет неприятным сам по себе. Возможны ощутимые трудности с финансами, поэтому не забывайте «семь раз отмерить», прежде чем принимать какие-либо решения. Все важное назначайте на вторник и четверг, когда звезды будут к вам более благосклонны.
Телец
Бич недели – неправильное решение, после которого все пойдет не в ту сторону, в какую хотелось бы. Причем это может быть как ваша личная инициатива, так решение и под влиянием внешних обстоятельств, повлиять на которые вы были не в силах. Что делать? Сохранять спокойствие и холодный рассудок. Паника еще никому не помогала вырулить из сложной ситуации.
Близнецы
Близнецам общее ухудшение ситуации не грозит. Да, не все дни подходят для активной деятельности, но и особо страшных перемен звезды вам не предвещают. Главное, не бесите окружающих своим благостным выражением лица, радуйтесь своим приятным дням без бурной демонстрации. И будет вам хорошая стабильная неделя.
Рак
У Раков неделя не так уж плоха, особенно на фоне проблем окружающих, но Раки склонны драматизировать буквально все, и этим сами себе портят жизнь. Если вы не станете так остро реагировать даже на то, что не стоит вашего внимания, и не будете поддаваться на провокации, – вы сумеете провести неделю весьма продуктивно.
Лев
Нельзя сказать, что последнее время у Львов дела шли хорошо. Сейчас у вас появится возможность изменить такое положение вещей и добиться значительных результатов. Особенно хороши для этого вторник и четверг. И воскресенье не подведет. Большинству знаков оно принесет неприятности, а вам – благоприятные перемены. Ловите момент.
Дева
Не самая благоприятная неделя для Дев. Она будет довольно ровной, но конец недели может все испортить: совершить ошибку будет просто, а исправить ее – не очень. Держите ухо востро, будьте собранными, не теряйте концентрации на важном, но и деталей не упускайте. И тогда глобальных проблем вам все же удастся избежать.
Скорпион
Дела у Скорпионов идут ни шатко ни валко, но идут – и слава богу. Инициатива на этой неделе наказуема, так что отложите внедрение ваших гениальных идей до лучших времен. В среду, пятницу и субботу лучше и вовсе затаиться и тихо переждать эти дни. Воскресенье не подходит ни для чего, однако именно сейчас в вашу жизнь входит что-то новое. Обратите на это внимание.
Стрелец
Неделя приносит знакам Зодиака разные проблемы, и у Стрельцов это проблемы в деловой сфере. Будьте очень осторожны с бизнес-решениями, они могут оказаться неверными и с долгоиграющими последствиями. С финансами пока стабильно, но деньгами сорить не стоит. А лучше всего прямо с четверга или заниматься рутиной, или отдыхать.
Козерог
Козерогов ждет не настолько приятная или интересная неделя, как предыдущие, но будет она довольно ровной, без глубоких потрясений. И с финансами все складывается неплохо. Правильнее всего сейчас взять тайм-аут, отдохнуть, набраться сил, тем более, для дел время неподходящее. Если же отдыхать не получается – занимайтесь делами простыми, незамысловатыми и не слишком значительными.
Водолей
На этой неделе у Водолеев возможны проблемы с деньгами и с отношениями. Причем в части случаев это будут последствия ваших собственных поступков, а в части – результат действия других людей. Постарайтесь взять ситуацию под контроль и минимизировать вероятность ошибок и неверных решений. Пятницу, субботу и воскресенье не делайте ничего важного, наблюдайте за ситуацией и больше отдыхайте.
Рыбы
В целом неделя нейтральная, заметных событий не ожидается. Большая часть недели не подходит для бурной деятельности. За исключением вторника и четверга – они благоприятны практически для любых дел. Воскресенье – плохой день для финансов, лучше на это день ничего не назначать, чтобы избежать неприятных ошибок.