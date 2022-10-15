Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября для всех знаков зодиака

Овен

Так себе неделя ждет Овнов. Последние три дня недели ни для каких дел не подходят, а понедельник будет неприятным сам по себе. Возможны ощутимые трудности с финансами, поэтому не забывайте «семь раз отмерить», прежде чем принимать какие-либо решения. Все важное назначайте на вторник и четверг, когда звезды будут к вам более благосклонны.

Телец

Бич недели – неправильное решение, после которого все пойдет не в ту сторону, в какую хотелось бы. Причем это может быть как ваша личная инициатива, так решение и под влиянием внешних обстоятельств, повлиять на которые вы были не в силах. Что делать? Сохранять спокойствие и холодный рассудок. Паника еще никому не помогала вырулить из сложной ситуации.

Близнецы

Близнецам общее ухудшение ситуации не грозит. Да, не все дни подходят для активной деятельности, но и особо страшных перемен звезды вам не предвещают. Главное, не бесите окружающих своим благостным выражением лица, радуйтесь своим приятным дням без бурной демонстрации. И будет вам хорошая стабильная неделя.

Рак

У Раков неделя не так уж плоха, особенно на фоне проблем окружающих, но Раки склонны драматизировать буквально все, и этим сами себе портят жизнь. Если вы не станете так остро реагировать даже на то, что не стоит вашего внимания, и не будете поддаваться на провокации, – вы сумеете провести неделю весьма продуктивно.

Лев

Нельзя сказать, что последнее время у Львов дела шли хорошо. Сейчас у вас появится возможность изменить такое положение вещей и добиться значительных результатов. Особенно хороши для этого вторник и четверг. И воскресенье не подведет. Большинству знаков оно принесет неприятности, а вам – благоприятные перемены. Ловите момент.

Дева

Не самая благоприятная неделя для Дев. Она будет довольно ровной, но конец недели может все испортить: совершить ошибку будет просто, а исправить ее – не очень. Держите ухо востро, будьте собранными, не теряйте концентрации на важном, но и деталей не упускайте. И тогда глобальных проблем вам все же удастся избежать.

Скорпион

Дела у Скорпионов идут ни шатко ни валко, но идут – и слава богу. Инициатива на этой неделе наказуема, так что отложите внедрение ваших гениальных идей до лучших времен. В среду, пятницу и субботу лучше и вовсе затаиться и тихо переждать эти дни. Воскресенье не подходит ни для чего, однако именно сейчас в вашу жизнь входит что-то новое. Обратите на это внимание.

Стрелец

Неделя приносит знакам Зодиака разные проблемы, и у Стрельцов это проблемы в деловой сфере. Будьте очень осторожны с бизнес-решениями, они могут оказаться неверными и с долгоиграющими последствиями. С финансами пока стабильно, но деньгами сорить не стоит. А лучше всего прямо с четверга или заниматься рутиной, или отдыхать.

Козерог

Козерогов ждет не настолько приятная или интересная неделя, как предыдущие, но будет она довольно ровной, без глубоких потрясений. И с финансами все складывается неплохо. Правильнее всего сейчас взять тайм-аут, отдохнуть, набраться сил, тем более, для дел время неподходящее. Если же отдыхать не получается – занимайтесь делами простыми, незамысловатыми и не слишком значительными.

Водолей

На этой неделе у Водолеев возможны проблемы с деньгами и с отношениями. Причем в части случаев это будут последствия ваших собственных поступков, а в части – результат действия других людей. Постарайтесь взять ситуацию под контроль и минимизировать вероятность ошибок и неверных решений. Пятницу, субботу и воскресенье не делайте ничего важного, наблюдайте за ситуацией и больше отдыхайте.

Рыбы

В целом неделя нейтральная, заметных событий не ожидается. Большая часть недели не подходит для бурной деятельности. За исключением вторника и четверга – они благоприятны практически для любых дел. Воскресенье – плохой день для финансов, лучше на это день ничего не назначать, чтобы избежать неприятных ошибок.