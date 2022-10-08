Неудачный день: что будет 8 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что суббота, 8 октября, станет неудачной для широкого социального взаимодействия. Так что по возможности стоит избегать общественных мероприятий, шумных компаний и вообще лучше постараться провести время дома.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Дорогие Скорпионы, вас это касается в первую очередь, ведь сегодня хороший день для тех, кто был отдален от своих любимых в течение длительного периода времени. Используйте выходной день, чтобы наладить контакт со своими домашними. Ваша искренность и желание идти навстречу заслужит признание. В результате вы можете ожидать похвалы от самых близких вам людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, даже если вам и вашей семье трудно найти общий язык, вы можете быть уверены, что сегодня они будут рядом с вами. Несмотря на разногласия и напряженные отношения между вами и вашей семьей, в конечном итоге вы поймете, что никто другой не понимает вас так хорошо, как ваши родные. Вам следует приложить особые усилия, чтобы показать близким людям, насколько вы дорожите ими и цените их, выходя за рамки их ожиданий. Это приведет к более глубокой связи с ними.