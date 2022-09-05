«Не зануди ближнего своего»: Володина дала прогноз на неделю с 5 по 11 сентября

Астролог Василиса Володина в «Телеграм» дала прогноз на неделю с 5 по 11 сентября для всех знаков зодиака.

По словам Володиной, Венера меняет на этой неделе знак, переходя в Деву. Это создает новый фон всему происходящему. Произойдет критически-практический крен в сторону цинизма и эмоциональной холодности.

Как отметила Володина, в это время нужно быть скромными и полезными. Если человек хочет выглядеть сексуально, то долой рюши. В моде практичные джинсы-водолазка.

«Люди называют это рациональным подходом, умеренностью, надежностью. Хотя кому-то вполне возможно понравится отдых от африканских страстей и страданий. Ну вот еще трин Солнца к Урану к воскресенью немного раскрепостит и добавит воспоминаний о молодых годах и желания «встряхнуться». Девиз недели – не зануди ближнего своего, даже если ты 10000 раз прав», - заявила Володина.

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Напомним, что Володина – известный астролог. Она была несколько лет соведущей программы «Давай поженимся».