«Не доверяйте!»: какие знаки зодиака ждет опасность 29 сентября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в четверг, 29 сентября, опасность подстерегает представителей знаков Зодиака Овен, Весы и Рыбы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Дорогие Овны, вам следует держать под контролем свои эмоции и следить за языком, чтобы не спровоцировать конфликт, который может плохо для вас закончиться. Начните день с какой-нибудь релаксирующей практики, например, йоги или дыхательных упражнений, чтобы начать свой день в устойчивом равновесии.

Старайтесь не реагировать на замечания в свой адрес, пусть даже несправедливые, в особенности от начальства и коллег. Поверьте, вскоре ваши обидчики и сами осознают свою неправоту.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, не доверяйте малознакомым людям и критически оценивайте всю информацию, которую услышите, так как вы можете стать жертвой мошенничества. Сомнительные финансовые авантюры и любые новые способы вложения денег в этот день противопоказаны.

Также старайтесь избегать крупных покупок, есть вероятность быстро пожалеть о потраченных деньгах. Во всем советуйтесь с близкими, они не обманут.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, избегайте травмоопасных ситуаций, будьте внимательны за рулем и не злоупотребляйте алкоголем. По возможности пользуйтесь общественным транспортом и даже под ноги смотрите внимательней. Позвольте себе в этот день пропустить тренировку или замените ее на легкую растяжку или пешую прогулку.