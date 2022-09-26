Названы самые тяжелые месяцы для России

Ректор академии астрологии Михаил Левин считает, что нашу страну ждет очень сложная ситуация до середины декабря. По его словам, за это время не обойдется и без подковерных игр.

«Закончится период к концу ноября и сам по себе распадется к середине декабря. Это самое тяжелое время для нашей страны. Оно приведет к большим изменениям», — говорит астролог.

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При этом Левин уверен, что ситуация на Украине начнет меняться не раньше конца следующего года.