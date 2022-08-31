Названы главные ревнивцы среди знаков зодиака — мужчин

Мужчины, родившиеся под этими знаками зодиака, как считают астрологи, склонны проявлять чрезмерную ревность. О ком идет речь? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Золото рейтинга у Скорпионов. Астрологи уверены, что мужчины этого знака зодиака очень властные, осторожные и подозрительные. Однако эти представители сильного пола при желании могут обуздать свои внутренние порывы. Вот только если обстоятельства подтолкнут их к проявлению ревности, то чувства Скорпионов вполне могут проявляться чрезмерным образом. Что повлечет за собой постоянную опеку над спутницей и контроль за ней.

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Серебро — у Стрельцов. Эти мужчины очень скрытные по своей природе. Однако образованность и чувство такта не дает им выказывать свою ревность публично. Но это совсем не мешает им тайно следит за объектом любви, к примеру, проверять телефон избранницы, и даже устанавливать на него специальные шпионские приложения. Но если они заподозрят возлюбленную в неверности, то, скорее всего, будут страдать молча. Жены Стрельцов порой неделями не могут догадаться о причинах депрессии у мужа. Однако ответ прост — ревность.

На третьей позиции — Овен. Представители этого знака зодиака отличаются эмоциональностью. Причем ревность Овнов имеет долгоиграющий характер, и эту обиду и боль они могут поддерживать в себе долгое время. Поводом может быть только подозрение, которому нет ни оснований, ни доказательств.

По материалам МК.