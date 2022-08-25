Названы четыре знака зодиака, которые врут всем подряд

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые врут всем подряд. Это Рыбы, Раки, Скорпионы и Близнецы.

Как отмечают астрологи, Раки никому не доверяют на сто процентов. Они способны делиться переживаниями только с очень близкими людьми. Иногда Раки лгут, чтобы не беспокоить близкого человека. Кроме того, они обманывают, потому что боятся столкнуться лицом к лицу с проблемами.

Если говорить о Скорпионах, то они хитры и изворотливы. Чтобы никто не знал об их планах и желаниях, они врут всем подряд. Они скрывают истинное лицо и эмоции. С виду Скорпионы могут казаться равнодушными и холодными, но на душе у них бушуют бури. Нельзя сказать, что они постоянно врут, потому что обычно они просто не договаривают некоторые вещи.

Рыбы порой срываются и врут окружающим. Их мир состоит из фантазий. Окружающим не стоит обижаться на то, что они говорят. Большая часть их слов — банальная чушь. Обижаться на их слова просто бессмысленно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Близнецы способны предать близких из-за двойственной натуры. Делают они это очень просто, как будто учились с самого рождения. Причем Близнецы, когда врут, то испытывают наслаждение, сообщает канал Зодиак на Яндекс-Дзен.