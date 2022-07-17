Мастера флирта: самые харизматичные знаки зодиака, по мнению известного провидца

Стрелец
Стрельцы притягивают невероятной харизмой: они как будто светятся изнутри и сохраняют оптимизм в любой ситуации. Не каждый представитель этого знака имеет модельную внешность, но бесконечное обаяние позволяет им легко находить себе партнера. Веселый характер, тяга к путешествиям и авантюризм превращают каждую встречу со Стрельцом в увлекательное приключение.
Телец
Этот земной знак обладает твердым характером и каким-то особым шармом. Это мастера соблазнения и флирта, которые изящно демонстрируют достоинства противоположному полу. Они легко завоевывают симпатии окружающих и не остаются без внимания ни в одной компании. Тельцы всегда точно знают, чего хотят, и добиваются именно этого.
Весы
Представители знака, который находится под управлением Венеры, буквально созданы для любви. Они бесконечно милы и очаровательны, отличаются врожденным аристократизмом. Весы притягивают людей благодаря безупречному вкусу, интуиции и чуткости. Они стремятся к гармонии во всем и могут стать идеальным партнером для брака.
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Козерог
Своенравные, упрямые Козероги не всегда открыты к общению. Но если кому-то удается проникнуть в их внутренний мир, устоять перед козерожьим обаянием буде невозможно. Чтобы наладить свою личную жизнь, Козерогу не нужно прилагать особых усилий: достаточно лишь чаще улыбаться и быть дружелюбнее.
Рыбы
Рыбу можно легко узнать по плавной походке и мечтательному взгляду. Это чуткий партнер, который ценит постоянные отношения, но часто идеализирует избранника и ошибается. Из-за неуверенности Рыбы редко делают первый шаг. Романтичные и чувственные натуры привлекают к себе партнера с твердым характером, который помогает им обрести уверенность и стать практичнее.
Игорь Вечерский. Рунический провидец