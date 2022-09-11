Любовный гороскоп на октябрь - 2022 для всех знаков зодиака

Октябрь словно создан для того, чтобы согреть дыханием любви и укутать позитивными эмоциями. Что уготовано каждому знаку зодиаку в делах сердечных, рассказывает шаманка Кажетта Ахметжанова.

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Овен

Первая декада октября 2022 года поставит Овнов перед сложным выбором. Выяснится, что вторая половинка давно ожидает от вас серьезного шага. Если планируете развивать свои отношения дальше, есть смысл пойти любимому человеку навстречу.

Телец

В октябре 2022 года вы почувствуете, что устали от рутины и быта. Срочно освежайте отношения любыми подручными средствами: свиданиями, любовными записками, ночными походами в кино. Проверенные временем методы непременно укрепят вашу пару.

Близнецы

В первой неделе октября Близнецы почувствуют, что от любимого человека веет холодом. Пересмотрите свое поведение. Возможно, что вторая половинка имеет все основания обижаться на вас. Постарайтесь проводить больше времени вместе и в следующий раз откажитесь от шумной дружеской вечеринки ради мира в доме.

Рак

В октябре 2022 года Ракам нельзя сидеть дома, поскольку они могут упустить свое счастье. Одиноким представителям знака предоставляется шанс завязать серьезные отношения и даже обрести любовь. Семейным Ракам тоже улыбнется удача, поскольку звезды обещают гармонию и абсолютную идиллию.

Лев

Первая декада месяца привнесет в жизнь Львов изрядную долю суеты и неразберихи. Ваши нервы окажутся на пределе, что может сказаться на личных отношениях самым негативным образом. Предупредите вторую половинку заранее, попросив проявить понимание. Только так вы сможете избежать конфликтов в паре.

Дева

Дев, состоящих в отношениях, поджидает серьезная проверка на прочность. Звезды советуют избегать любой легкомысленности и учиться искать компромиссы. Обдумывайте все решения, которые касаются вашей пары. В противном случае некоторые события могут испортить все дело.

Весы

Невозмутимые и рассудительные Весы рискуют попасть в омут безответной любви. Последствия такой ситуации зависят только от вас. Однако звезды советуют не терять бдительность и подходить к любому вопросу, взвесив все «за» и «против».

Скорпион

В октябре 2022 года ваш магнетизм перешагнет все мыслимые пределы. Скорпионы окажутся в центре внимания представителей противоположного пола. Решать, как поступать дальше, только вам, но звезды не рекомендуют действовать опрометчиво.