Кто из знаков зодиака разбогатеет, а кого ждет финансовый кризис осенью 2022 года

Овен

Ваши финансовые перспективы радуют в течение всей осени, дорогие Овны. Хорошая работа принесет вам денежное вознаграждение. Ваше заявление на получение кредита на недвижимость или бизнес, скорее всего, наконец, будет одобрена. Держите свои документы в порядке, если не хотите столкнуться с задержками любого рода. В октябре вы, скорее всего, столкнетесь с легким финансовым спадом. Возможно, вам придется немного больше поработать, чтобы остаться в плюсе.

Телец

Ближе к середине осени ваше финансовое положение улучшится, так как вы получите возврат некоторых долгожданных долгов. Это не лучшее время для инвестиций в акции и фонды. Возможно, вам придется потратить деньги на какие-то важные социальные обязательства. Будьте осторожны и тратьте с умом. Если вам необходимо взять в долг, сделайте это, но не забудьте вернуть деньги обратно, так как в противном случае это может помешать вашим личным отношениям.

Близнецы

Упорный труд укрепит ваше финансовое благополучие и откроет новые возможности для заработка. Не перебарщивайте с расходами, так как велика вероятность совершения ненужных покупок.

Рак

Этот осень будет прибыльной для многих из вас в самых разных сферах деятельности. Для торговцев акциями предвидится прибыль. Штатные специалисты получат все новые проекты, а также узнают о новой выгодной политике и будут процветать в это время, на что указывает Меркурий. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто занят в сфере туризма и путешествий! Однако некоторые из вас могут потратить деньги на решение проблем со здоровьем.

Лев

Бизнесмены получат сверхприбыль, если они связаны с медициной или фармацевтикой. Вкладчики должны быть очень внимательны к тому, во что они вкладывают деньги. Несмотря на возможные прибыли, потери также могут быть велики. Сейчас не в ваших интересах брать кредит под залог имущества.

Дева

Эта осень может оказаться не самой удачной в финансовом плане. В сентябре избегайте чрезмерных трат и необдуманных инвестиций. Есть вероятность, что вы понесете некоторые финансовые потери, поэтому вам нужно аккуратно обращаться со своими финансами. Работа с ограниченным бюджетом - хорошая идея; это убережет вас от перерасхода средств.

Весы

Не вкладывайте деньги в сомнительные финансовые схемы. Обращайтесь со своими финансами осторожно, и вы не столкнетесь с финансовыми проблемами осенью. Вам придется следить за своими расходами, особенно в моменты, когда вы будете гулять с друзьями. Есть вероятность, что вы можете переборщить и понести финансовые потери.

Скорпион

Следите за своими расходами и избегайте лишних покупок любой ценой. Это не лучшее время для инвестиций. Это хорошее время для планирования бюджета. Не обращайтесь с финансами небрежно; на самом деле, помощь хорошего финансового эксперта будет правильным решением. Вы должны уберечь себя от соблазнов. Есть вероятность, что кто-то может соблазнить вас «выгодными» проектами, но это окажется ловушкой.

Стрелец

Помните, что инвестиции, сделанные под влиянием эмоций, принесут только убытки. Прежде чем инвестировать этой осенью, взвесьте все «за» и «против». В то же время проверяйте все факты, прежде чем делать какие-либо инвестиции. Ни при каких обстоятельствах не ведитесь на сомнительные предложения.

Козерог

Инвестиции, которые вы сделаете осенью, скорее всего, принесут вам очень хорошую прибыль, особенно в начале октября. Решения, которые вы примете, помогут вам заключить очень хорошую финансовую сделку. Ваши финансы останутся стабильными, и вскоре вы получите дополнительную прибыль, вложив деньги в недвижимость. Кроме того, воспользовавшись помощью финансового консультанта, вы сможете гораздо лучше распоряжаться своими деньгами и сделать свое будущее финансово обеспеченным.

Водолей

Вы получаете прибыль от акций, которые покупаете ближе к началу сентября. Однако вам, возможно, придется решать некоторые юридические вопросы, которые, похоже, затянутся слишком надолго. Ваши расходы, скорее всего, увеличатся, так как вы потратите огромную сумму только ради развлечения. Внезапный приток средств от комиссионных, дивидендов или гонораров облегчит ваше финансовое бремя. Вы можете инвестировать часть денег для получения большей финансовой прибыли.

Рыбы

Положение планет таково, что своевременные и разумные инвестиции позволят получить прибыль, намного превосходящую ожидания. Вы обнаружите, что серьезно планируете будущее. Совет: не тратьте деньги на то, что вам не нужно. Вместо этого вложите деньги в нерискованные схемы. Сейчас неплохое время для покупки или продажи недвижимости, хотя вы должны сначала сделать необходимую подготовительную работу, прежде чем вступать в эту сферу. Вы также должны прислушиваться к советам своих партнеров и стараться экономить, чтобы обеспечить будущее своих детей.