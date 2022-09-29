Кошелек наизнанку! Каких знаков зодиака ждет тотальный крах в деньгах в ближайшие дни

Какие знаки зодиака столкнутся с финансовыми проблемами в первой декаде октября? У представителей этого зодиакального круга есть серьезные шансы попасть в денежную яму, оказавшись в которой, стоит потуже затянуть пояса и попытаться вплыть на поверхность с минимальными потерями.

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Так, возможный финансовый крах ждет Близнецов. И все из-за нарастающего стресса, бессонницы и апатии. При этом октябрь будет подкидывать представителям этого знака зодиака возможность подзаработать. Вот только душевное состояние не даст Близнецам распорядиться своими ресурсами так, чтобы оставить прибыль при себе. Еще одним камнем преткновения станут кредиты и задолженности. Им лучше избегать долгов и займов.

На мели могут остаться и Девы. В начале месяца их ждет неплохой куш. Зато потом представители этого знака зодиака ударятся в бездумные траты. Допускать такую ошибку им ни в коем случае нельзя. Есть вероятность лишиться всех сбережений. Поэтому Девам звезды советуют вложиться в какое-либо дело и обеспечить себя финансовой подушкой.

По материалам Ussurmedia.