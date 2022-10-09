Какое предупреждение Тамара Глоба оставила каждому знаку зодиака в октябре

Тамара Глоба оставила предупреждение каждому знаку зодиака, озвучив октябрьский гороскоп. На что в первую очередь стоит обратить внимание? Финансы, семья, здоровье, поездки, трудоустройство, кризисы. Обо всем этом астролог поведала тем, кто верит звездам.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль»

У Овнов в октябре будет много спорных вопросов, которые им придется решать. Речь зайдет о партнерских отношениях, столкновениях с противниками и даже открытыми врагами. Главное - своевременно попросить помощь у друзей.

Тельцам стоит обратить внимание на проблемы, связанные с семьей. Они выйдут на первый план в конце октября. Также стоит позаботиться о здоровье.

У Близнецов произойдут важные события, которые коснутся их личной жизни. Не стоит пренебрегать этим периодом.

Раки должны проявить внимание к детям и ближним во второй половине месяца. Они особенно будут нуждаться в поддержке.

У Львов возможны трудности из-за больших трат и расходов. Девиз месяца - экономия и бережливость.

С трудностями в работе могут столкнуться Девы. Особое давление будет оказывать руководство.

Весы столкнутся со скандалами и сплетнями, которые будут связаны с жилищными вопросами.

Скорпионам с середины октября стоит взять тайм-аут. Как следует отдохнуть и заняться здоровьем.

У Стрельцов возникнут споры с партнером. Проблемы могут возникнуть в общении с любимым человеком из-за недопонимания. Сложнее всего будет в середине месяца — в это время стоит особенно беречь свою семью

Козерогам нужно проявить бдительность в конце октября, есть риск потерять друга.

Водолеям не стоит запускать свою физическую форму и расслабляться.

Рыбам стоит уделять больше внимания семье и детям, а также людям, которые сейчас не могут быть рядом — дальним родственникам и знакомым.

По материалам Grazia