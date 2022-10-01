Каким знакам зодиака улыбнется удача 1 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в субботу, 1 октября, по счастливому стечению обстоятельств многим светит удача в личной жизни, в особенности Тельцам, Скорпионам и Водолеям.

Тельцы (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, звезды советуют оглянуться по сторонам, вполне вероятно, что ваша вторая половинка уже совсем близко, возможно даже, вы знакомы много лет. Проанализируйте, с кем из своих друзей, приятелей или даже коллег вы чувствуете себя хорошо.

Возможно, стоит рассмотреть этого человека в другом качестве? Вероятней всего, ваши ощущения взаимны.

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Скорпионы (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы, ждите «привета из прошлого»! Бывший союзник или объект симпатии обрадует неожиданным появлением. Порой такие встречи приносят разочарование и возвращают в памяти прошлые обиды, но в вашем случае стоит быть открытыми и не ожидать подвоха. Время лечит и люди меняются!

Водолеи (21 января — 19 февраля)

Водолеи, ваша привлекательность в этот день будет притягивать к вам восхищенные взгляды везде, где бы вы не находились, так что не сидите дома! В последнее время вы тяготеете к максимальному уединению, но звезды рекомендуют иногда вносить разнообразие в привычное течение жизни.

У вас есть шанс встретить кого-то по-настоящему особенного. В конце концов, не лишайте других людей возможности насладиться вашим остроумием!