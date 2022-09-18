Каким знакам зодиака повезет в деньгах в октябре 2022 года

Октябрь является очень благоприятным месяцем. Как правило, он приносит большинству людей укрепление связей, исполнение многих желаний и упрочнение отношений.

Но для некоторых знаков зодиака октябрь 2022 года станет очень щедрым на финансы.

Ясновидящая Мирелла вычислила представителей созвездий, которым сказочно повезет в финансах в октябре.

Овен

Радуйтесь, ведь ваше любимое дело начнет приносить щедрую отдачу в самое ближайшее время. В октябре 2022 года Овны, наконец-то, смогут монетизировать свое увлечение, превратив его в серьезный источник доходов. Звезды обещают, что вам не придется много трудиться для того, чтобы продвинуть свой бизнес.

Овнам улыбается удача, поэтому все, что потребуется, − это воспользоваться подвернувшимся шансом и заручиться поддержкой близких. К концу октября вы получите первую крупную денежную отдачу, которую сможете потратить либо на себя, либо на инвестирование в будущее.

Телец

Для представителей этого знака октябрь станет моментом «перезагрузки» многих их деловых отношений. В первую очередь, это затрагивает партнеров в любых финансовых делах, но внимательность потребуется и в отношении руководства или подчиненных. Деловую жизнь предпочтительно удерживать в стандартных для вас рамках, и никаких крупных проектов на это время лучше не планировать.

Месяц не слишком благоприятен для приобретения любых ценных бумаг или долей в других проектах или предприятиях. Сделки или отношения, которые длились не один год, по независящим от всех участвующих сторон причинам могут внезапно завершиться, и что особенно приятно - к вашей выгоде.

Близнецы

Финансовая сторона жизни Близнецов в октябре может наполниться самыми разнообразными внезапностями. Все они окажутся позитивными – но каждая по-своему. Звезды благоприятствуют поступлению денежных средств или полезных для вас активов безвозмездно – вернется долг, о котором вы давно забыли, случится выигрыш или произойдет что-то подобное.

Не лишним будет быть готовыми к тому, что из оборота или накоплений потребуется вывести значительную сумму денег на связанные со здоровьем вопросы, но и эти траты обернутся для вас плюсом, просто немного позднее. Если вам поступит предложение поучаствовать в каком-то благотворительном мероприятии на него можно отвечать согласием, потому что событие станет ступенькой к интересным деловым перспективам.

Рак

Октябрь – месяц, который потребует крупных вложений в то, что вам особенно дорого. Это может быть особенно ценная для вас по самым разным причинам недвижимость, ваше всепоглощающее хобби, или ребенок начнет длительное обучение и это будет затратно, но в итоге – полезно и ему, и вам.

Однако вселенная проявит разумный баланс и компенсирует затраты благополучным завершением каких-то долговременных и постоянных вложений – завершится ипотека, окажется выплаченным кредит или погасится старый долг.

Лев

Пробивные и амбициозные Львы наконец-то смогут расслабиться и порадовать себя долгожданными покупками. В октябре 2022 года в ваш дом потекут уверенные денежные потоки. Предыдущие проекты Львов дадут о себе знать гораздо сильнее и мощнее, чем предполагалось изначально.

Можете поздравить себя с приятным финансовым сюрпризом и планировать траты. Однако звезды советуют транжирам Львам подумать не только о крутом отдыхе или модных вещицах, но и оставить немного сбережений для новых проектов. Поверьте, такое решение будет очень мудрым и в дальнейшем даст хорошие результаты.

Дева

Трудолюбивым и ответственным Девам в октябре 2022 года можно ожидать тех самых неожиданных денег, о которых они так давно мечтали. Звезды обещают вам щедрый подарок от родственников или знакомство с хорошим спонсором.

Не ищите подвоха в широком жесте близких людей, а используйте подвернувшуюся возможность в своих личных целях. На работе Девам представится не менее удачный шанс пополнить собственный бюджет благодаря щедрости начальства и положительному настрою благодарных клиентов. Вы получите больше, чем рассчитывали!

Весы

Стабильность последних месяцев для Весов подвергнется испытаниям – возможны серьезные перемены в области недвижимости или денег, и они будут беспокойными, но в итоге удачными. Поддерживая прежние источники дохода и подтвердившие свою надежность проекты, от новых предложений, сулящих невероятно радужные перспективы, лучше отказаться – велик риск столкнуться с нечистыми на руку партнерами или откровенными мошенниками.

К происходящему с деньгами следует быть внимательными - могут вскрыться проблемы, о которых вы даже близко не подозревали, впрочем, справиться с ними будет нетрудно. Перемены могут затронуть и вторую половинку у мужа или жены может появиться новая работа.

Скорпион

Если вы давно хотели уделить время здоровью, вернуть стабильное спокойствие своему разуму или просто дать телу долгожданный и уже необходимый ему отдых, то октябрь будет тем самым месяцем, когда потраченные на это деньги принесут максимальный эффект. Возможно, ваши сказанные в октябре слова или действия могут дать новый толчок финансовой сфере кого-то в вашем окружении, но вас этот прорыв не затронет. Отнестись к этому нужно спокойно – эти люди вам в будущем очень пригодятся.

Стрелец

В октябре 2022 года Стрельцам нужно внимательнее относиться к идеям окружающих. Звезды уверены в том, что именно знакомые люди приведут вас к источнику внушительного пополнения бюджета. Не отмахивайтесь от задумок, которые кажутся недостойными внимания.

Скорее всего, именно их нужно рассмотреть в первую очередь. Если будете тщательно анализировать ситуацию, в октябре 2022 года вы непременно разбогатеете, удачно вложив деньги в стоящий проект.