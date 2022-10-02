Каким знакам зодиака нельзя выходить из дома 2 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в воскресенье, 2 октября, некоторым знакам зодиака лучше не выходить из дома. И дело не только в том, что на улицах возрастет уровень агрессии, но еще и в том, что провести это время вместе с близкими может быть очень полезно для отношений.

Овны (21 марта — 20 апреля)

От природы в меру агрессивных Овнов это касается в первую очередь. Вы не привыкли лезть за словом в карман и не умеете придерживаться самой мудрой стратегии для этого дня – не реагировать на хамство. Отнеситесь ко всему с юмором, вы это отлично умеете!

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Львы (23 июля — 21 августа)

Львы, старайтесь не брать на себя слишком много, не хвастайтесь и не будьте слишком агрессивны с конкурентами и недоброжелателями. По возможности избегайте новых компаний и проводите время только с теми, кто вас хорошо понимает. Умерьте свой пыл и дайте возможность другим высказаться.

Стрельцы (23 ноября — 22 декабря)

А Стрельцам стоит умерить свою страсть к приключениям и экстриму. В этот день сумасшедшие поступки могут плохо закончиться. Быстрая езда, катание на самокате или очень интенсивные тренировки чреваты травмами. Выберите спокойное домашнее развлечение на этот вечер.