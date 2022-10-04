Каким знакам зодиака надо быть острожными 4 октября

Осторожность во вторник, 4 октября, обязательна, считает биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова. Это касается всего: от внимательности на дороге до внимательного чтения документов, которые вы подписываете.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки, во время работы вы должны держать свои эмоции под контролем, так как велика вероятность неосознанного принятия неверных решений. Трудитесь изо всех сил, чтобы оправдать ожидания начальства.

Львы (23 июля — 21 августа)

Львы, аврал на работе сбирает вас с ног и единственный способ избежать халтуры и ошибок при таком количестве задач – это как можно больше отказывать и не стесняться делегировать часть работы другим. Просить о помощи время от времени – это нормально, так что оставьте свою гордость в стороне хотя бы на один день.