Каким знакам зодиака надо быть осторожными 10 октября

Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Руны сигнализируют о необходимости уделить внимание безопасности вашего домашнего очага и оптимально упорядочить ваши ближайшие перспективы с учетом ваших персональных интересов, главный среди которых - подумать о наиболее важном, о самом основном в жизни, требующем внимания.

Девы (24 августа – 23 сентября)

Руны показывают, как недостаток сведений заставляет вас делать слишком энергичные шаги, чтобы изменить ситуацию в созидательное русло. В эти дни открываются отличные перспективы, но сначала убедитесь, что вы все решили правильно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Руны дают совет остановиться и прекратить то, что вы держали в долгом ящике. В эти дни избегайте излишней доверчивости и тщательно взвешивайте, достаточно ли у вас возможностей для достижения намеченных результатов. Но доводите начатое до конца необходимо, пусть даже обстановка этому не благоприятствует.