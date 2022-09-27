Какие знаки зодиака ждет удача 27 сентября

Астролог сделал свой прогноз.
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Сложная мировая ситуация, разумеется, сказывается на моральном состоянии наших соотечественников. Однако астрологи успокаивают - однажды это все закончится и уже не вернется.

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что паники поддаваться не стоит. Хорошее как происходило - так и будет происходить дальше.

Во вторник, 27 сентября, день будет благоприятным в новых начинаниях. По мнению, Гасановой, нужно постараться запланировать старт нового проекта, пусть даже это будет что-то не очень важное.

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«В особенности это касается Близнецов, которые, вероятно, долго вынашивали интересную идею и никак не решались ее озвучить. А вот Водолеев ждет удача в финансах и вам следует быть начеку, чтобы ее не упустить и вовремя проявить инициативу», - заявила Мирелла Teleprogramma.pro.

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