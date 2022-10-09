Какие знаки зодиака столкнутся с агрессией 9 октября

Многих в воскресенье, 9 октября, подстерегают конфликтные ситуации, хамство, агрессия и прочий негатив. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что некоторым знакам зодиака стоит быть аккуратными в этот день.
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Козероги (22 декабря – 20 января)
Дорогие Козероги, события в вашей жизни складываются не лучшим образом в отношениях между вами и близким другом или членом семьи. Вам может быть трудно, так как любые попытки наладить ваши отношения с близким человеком не приносят успеха. Возможно, все, что нужно этому человеку, - это немного больше времени и терпения.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецы, постарайтесь сегодня будь начеку, чтобы избежать происков недоброжелателей. В случае конфликтных ситуаций отстаивайте свою точку зрения и не скромничайте в защите собственных заслуг.
Девы (24 августа – 23 сентября)
Девы, старайтесь не брать на себя слишком много, в конце концов, это выходной день и вы можете позволить себе немного расслабиться. За всеми зайцами не угонишься и ожидания всех не оправдаешь, а вот наломать дров и только усугубить аврал в этот день вы рискуете.