Какие знаки зодиака столкнутся с агрессией 9 октября

Многих в воскресенье, 9 октября, подстерегают конфликтные ситуации, хамство, агрессия и прочий негатив. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что некоторым знакам зодиака стоит быть аккуратными в этот день.

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Козероги (22 декабря – 20 января)

Дорогие Козероги, события в вашей жизни складываются не лучшим образом в отношениях между вами и близким другом или членом семьи. Вам может быть трудно, так как любые попытки наладить ваши отношения с близким человеком не приносят успеха. Возможно, все, что нужно этому человеку, - это немного больше времени и терпения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы, постарайтесь сегодня будь начеку, чтобы избежать происков недоброжелателей. В случае конфликтных ситуаций отстаивайте свою точку зрения и не скромничайте в защите собственных заслуг.

Девы (24 августа – 23 сентября)

Девы, старайтесь не брать на себя слишком много, в конце концов, это выходной день и вы можете позволить себе немного расслабиться. За всеми зайцами не угонишься и ожидания всех не оправдаешь, а вот наломать дров и только усугубить аврал в этот день вы рискуете.