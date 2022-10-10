Как изменится жизнь каждого знака зодиака из-за происходящего в мире: прогноз звезды «Битвы экстрасенсов»

Звезда шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, чем обернутся нынешние события для представителей разных знаков зодиака. Экстрасенс дала понять, что жизнь каждого уже не будет прежней.
Овен
Скорее всего, для представителей этого активного огненного знака ситуация окончится кардинальными переменами в жизни. Овны не из тех, кого парализует страх, они не станут долго думать или пытаться подстроиться под новые обстоятельства, прежде чем сделают решительный шаг.
Телец
Представителям знака не позавидуешь: чем бы ни закончилась ситуация, без серьезных эмоциональных потерь и нервного истощения не обойтись.
Близнецы
За Близнецов можно быть спокойными, они потерь не понесут и разительных перемен в жизни не испытают.
Рак
В этот период представителям знака необходимо как можно больше заниматься практиками релаксации и стараться переключать свои мысли, а решение жизненно важных вопросов лучше доверить менее эмоциональным близким людям, иначе ситуация может закончиться разрушенной психикой.
Лев
Они не боятся перемен и решаются на смелые шаги, так что многие представители знака эмигрируют, а те, кто останется, сумеют и здесь не потерять места под солнцем.
Дева
Тревога может стать очень серьезной, и Девы уже это понимают, так что план действий у многих уже в разработке или даже на стадии воплощения.
Весы
Стремление Весов к гармонии также делает невероятно нерешительными в этот сложный момент. Они будут бесконечно взвешивать варианты действий, спрашивать мнения других, а потом все равно сомневаться, правильный ли выбор сделали.
Скорпион
Многие предпочитают прятать истинные эмоции за маской цинизма, а другие призывают к гуманизму всех окружающих, в связи с чем ситуация для представителей знака может закончится совершенно новым кругом общения. Ссор, скандалов, расставаний, но также и обретения новых единомышленников не избежать.
Стрелец
Они излучают свое тепло и веселят друзей, которые приходят к ним за утешением. Они прирожденные оптимисты, которые умеют заражать своей энергией окружающих, так что для них все закончится хорошо.
Козерог
Если дела идут не по их тщательно продуманным планам, то перемены могут казаться им непреодолимыми, вызывая чувство обреченности и неизбежной неудачи. Если в связи с политическими событиями они не получат повышения, к которому стремились, или им придется переехать, их чувство цели подвергнется испытанию.
Водолей
Без вреда для психики и эмоциональных потерь не обойдется. Но в какой-то момент их бунтарская сторона обязательно даст о себе знать.
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Рыбы
Не заинтересованы в том, чтобы быть в курсе всех новых витков конфликта. Вместо этого они предпочитают держаться в стороне и, если возможно, погружаться мыслями в мечты, в которых, в конце концов, нет никаких забот. Так что из всех ситуаций Рыбы в конце концов выйдут без особых потерь.
По материалам «СтарХита».