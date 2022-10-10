Как изменится жизнь каждого знака зодиака из-за происходящего в мире: прогноз звезды «Битвы экстрасенсов»

Звезда шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, чем обернутся нынешние события для представителей разных знаков зодиака. Экстрасенс дала понять, что жизнь каждого уже не будет прежней.

Овен

Скорее всего, для представителей этого активного огненного знака ситуация окончится кардинальными переменами в жизни. Овны не из тех, кого парализует страх, они не станут долго думать или пытаться подстроиться под новые обстоятельства, прежде чем сделают решительный шаг.

Телец

Представителям знака не позавидуешь: чем бы ни закончилась ситуация, без серьезных эмоциональных потерь и нервного истощения не обойтись.

Близнецы

За Близнецов можно быть спокойными, они потерь не понесут и разительных перемен в жизни не испытают.

Рак

В этот период представителям знака необходимо как можно больше заниматься практиками релаксации и стараться переключать свои мысли, а решение жизненно важных вопросов лучше доверить менее эмоциональным близким людям, иначе ситуация может закончиться разрушенной психикой.

Лев

Они не боятся перемен и решаются на смелые шаги, так что многие представители знака эмигрируют, а те, кто останется, сумеют и здесь не потерять места под солнцем.