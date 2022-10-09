«Иллюзия большей стабильности»: астролог Василиса Володина рассказала, что нас ждет на ближайшей неделе

Астролог Василиса Володина в своем микроблоге предупредила, что наступающая неделя - с 10 по 16 октября будет сложной.

По мнению Василисы Володиной, опрометчиво думать, что все карты уже выложены на стол. Оказывается, нас ждут сюрпризы. Не все они приятные.