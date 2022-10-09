«Иллюзия большей стабильности»: астролог Василиса Володина рассказала, что нас ждет на ближайшей неделе

Известный астролог Василиса Володина дала прогноз на даты с 10 по 16 октября.
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: личный архив

Астролог Василиса Володина в своем микроблоге предупредила, что наступающая неделя - с 10 по 16 октября будет сложной.

По мнению Василисы Володиной, опрометчиво думать, что все карты уже выложены на стол. Оказывается, нас ждут сюрпризы. Не все они приятные.

«Похоже, что у Раздающего в рукаве припрятана еще одна особенно сильно крапленая колода. Только узнаем мы о ней ближе к коридору затмений (23.10 – 10.11)», - отметила Василиса Володина в микроблоге.

Но, по словам, Василисы Володиной, грядущая неделя принесет с собой и нечто позитивное, пусть и слегка иллюзорное.

«Но есть у наступающей недели и некоторые радости – иллюзия большей стабильности (иллюзия, но все равно нервотрепки меньше). Больше спокойствия и конструктива, возможности собраться и действовать. Больше приятных собеседников (которым не стоит особенно верить), теснее дружеские узы. Ответственнее все, на кого хочется рассчитывать», - добавила Василиса Володина.

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