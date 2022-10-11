И все-таки будет просвет! Володина дала обнадеживающий прогноз на будущее

Астролог Василиса Володина рассказала в своем телеграме, что опасается конца октября, в это время может произойти все, что угодно. Не исключено, что сюрприз окажется очень неприятным.

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Глобальные изменения состоятся ближе к коридору затмений (23.10 – 10.11). Увы, но в этот период высока вероятность принятий неправильных решений, которые потом аукнуться уже в середине ноября.

Вместе с тем эти октябрьские дни принесут и нечто хорошее – люди почувствуют определенную стабильность, поймут, что настало время конструктивных действий, увидят возможности выхода из кризисной ситуации.

Вместе с этим укрепятся дружественные узы, больше станет проявляться ответственность между людьми, появятся приятные собеседники. Так почему бы не использовать это в свою пользу?