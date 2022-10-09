Гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на октябрь 2022 года

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам не стоит рисковать здоровьем надеясь на авось и злоупотреблять вредными привычками. Это время подойдет для оздоровительных поездок и активного образа жизни.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Благоприятный в целом период, когда можно рассчитывать на хорошее самочувствие и удачный исход медицинских вмешательств. Однако следует обратить внимание на состояние внутренних органов.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Возможно установление неправильного диагноза, или подхода к лечению. Однако при условии устранения данного фактора, ситуация будет развиваться в положительном ключе.

Раки (22 июня — 22 июля)

Энергия и вдохновение могут стать важным способом укрепления здоровья, к тому же вы будете иметь данные качества в нужном объеме. Планируете путешествие? Не отказывайте себе в нем.

Львы (23 июля — 22 августа)

Серьезных перемен не предвидится в данный месяц, хотя время располагает к тому, чтобы заняться собственным здоровьем. Обратите внимание на хронические явления и слабые стороны своего организма.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Будьте внимательны, возможны травмы и обострения. Это период, когда нужно максимально бдительно отнестись к самочувствию и не планировать мероприятий кроме запланированных ранее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не перетруждайтесь, на данном этапе это может повлечь неприятные последствия. Возьмите немного отдыха, отложите работу на второй план и будете чувствовать себя отлично.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Вложенные в это время финансовые средства могут не дать желаемых результатов, требуются более глубокие, внутренние перемены и духовное развитие.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Кроме незначительных неудобств маловероятно что-то более серьезное. Если планируете пройти обследование, или записаться на консультацию к специалисту оно будет удачным.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Фактор личной мотивации и профессионализма вашего специалиста превзойдет материальный по своей значимости. Заложите прочный фундамент для крепкого здоровья.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

В это время вы сможете преодолеть болезни и недомогания, выбирайте новый подход и не останавливайтесь на достигнутом. Движение - жизнь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Недостаток внимания к собственному здоровью встречается с новыми знаниями о нем. Выбирать вам, быть ли здоровым или нет. И этот период даст возможность выбора.