Гороскоп на осень 2022 года от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова считает, что осенью 2022 года мир ждут серьезные перемены. Действующий президент США Джо Байден, по ее словам, покинет свой пост. Звезды показывают, что у него появятся серьезные проблемы со здоровьем.

Нас ждет напряженная осень

«Перестройка российской экономики входит в свою последнюю фазу. Каждый сможет ощутить возрождение глубинки. Ожидается, что многие люди покинут столицу, отдав предпочтение отдаленным городкам и поселениям. Российская власть обозначит курс на развитие.

И хотя мир ждут серьезные экономические катаклизмы - власти России предпримут соответствующие действия, благодаря которым население не ощутит серьезных сложностей. Санкционная политика против РФ не только сохранится, но и усилится. Однако России это будет нестрашно.

Страна сможет стать сильнее и самостоятельнее. Ей уже не страшны подвохи и ограничения, которые практически ежедневно вводит Запад. Вместо этого все эти санкции отрицательно скажутся на тех, кто все это затеял.