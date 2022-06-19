Гороскоп на осень 2022 года от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова считает, что осенью 2022 года мир ждут серьезные перемены. Действующий президент США Джо Байден, по ее словам, покинет свой пост. Звезды показывают, что у него появятся серьезные проблемы со здоровьем.
Нас ждет напряженная осень
«Перестройка российской экономики входит в свою последнюю фазу. Каждый сможет ощутить возрождение глубинки. Ожидается, что многие люди покинут столицу, отдав предпочтение отдаленным городкам и поселениям. Российская власть обозначит курс на развитие.
И хотя мир ждут серьезные экономические катаклизмы - власти России предпримут соответствующие действия, благодаря которым население не ощутит серьезных сложностей. Санкционная политика против РФ не только сохранится, но и усилится. Однако России это будет нестрашно.
Страна сможет стать сильнее и самостоятельнее. Ей уже не страшны подвохи и ограничения, которые практически ежедневно вводит Запад. Вместо этого все эти санкции отрицательно скажутся на тех, кто все это затеял.
Кажетта Ахметжанова, шаманка и ясновидящая. Фото: личный архив
Европу ждут серьезные трудности
На фоне антироссийских санкций, в Старом Свете будут волны неповиновения. Европейские страны во второй половине года могут столкнуться с голодом и холодом, виной чему станет антироссийская политика. Ожидать того, что российко-украинский конфликт в скором времени прекратится, не нужно.
Напряженная риторика на публичном поле пока сохраняется. Постепенно важную роль России в мировом сообществе начнут понимать и принимать. Наша страна сможет укрепиться на мировом политическом поле. Не нужно ждать роста доходов, при этом повседневность будет более предсказуемой и стабильной.
Следует быть осторожнее на дорогах, по возможности нужно ограничить свои перемещения. Этот период характеризуется непредсказуемостью, возможно много аварий и, как результат, много напрасных жертв. В целом общеполитическая ситуация будет успокаиваться. Народных выступлений критического уровня не будет. Воспользоваться зарубежными путешествиями смогут лишь избранные. Границы то будут открываться, то закрываться, чему виной станут медицинские показания.
К осени мировая повестка начнет свое оттаивание. США устремит свой взгляд на другого «страшного врага» и оставит Россию в покое на несколько лет. Взаимоотношения Старого Света и России укрепятся, чему будет способствовать американская повестка. Страны сосредоточатся на экономических проектах, стараясь не замечать политические разногласия. Интернет принесет российскому правительству хорошую пользу.
Страна будет выглядеть очень достойно на фоне общемирового экономического падения, падения уровня жизни и доходов граждан. У предпринимателей появится хороший шанс развивать крепкие рабочие связи с китайскими и индийскими коллегами. Коронавирус отступит и может даже вовсе прекратиться. Но вакцинация станет одной из главных задач, стоящих перед планетой, во второй половине года.