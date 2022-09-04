Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Овен (21 марта - 19 апреля)

Перестаньте сетовать на недостаток средств. Кажется, что вы постоянно беспокоитесь о финансах и сожалеете об упущенных возможностях. Пришло время разобраться с этой ментальной установкой. Перестаньте пытаться удержать все, что у вас есть, и не позволять себе роскоши наслаждаться этим.

Перестаньте думать об упущенных возможностях. Вместо этого посмотрите на это как на возможность. Возможности никогда не перестают появляться. Со временем появится подходящая, и все встанет на свои места!

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы достигли правильного баланса между работой и личной жизнью. Вы финансово независимы, что дает вам свободу делать многое для своих близких. Вам нужно очень хорошо подумать о том, куда вы хотите двигаться дальше. Хотите ли вы нарушить статус-кво, развивая себя в профессиональном плане в ущерб личной и семейной жизни?

Вся тяжелая работа, которую вы проделали, чтобы завоевать доверие семьи, может быть потеряна. Пришло время взвесить приоритеты - но постарайтесь не сводить все к себе. Примите во внимание и то, чего хотели бы ваши близкие.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

В этом месяце вас одолевает страх упустить что-то важное. Для вас все складывается как нельзя лучше: в вашей профессиональной жизни царит изобилие, а ваши отношения с людьми, с которыми вы работаете или сотрудничаете, находятся в очень гармоничном состоянии.

Однако в этом месяце вы сможете увидеть, на что еще вы способны. Будьте осторожны с выбором - неверный шаг может заставить вас жалеть. Подумайте сначала о том, чтобы стабилизировать себя, прежде чем бросаться на следующую большую возможность.

Рак (21 июня - 22 июля)

Приятно быть провидцем и тем, кто ведет людей к истине. Но также разумно время от времени спускаться со своей высоты и изучать чужую перспективу. Главное - поддерживать связь со своими подчиненными или членами семьи. Неспособность увидеть их точку зрения или понять их проблемы приведет к тому, что вы потеряете лояльность своих союзников. В результате вы можете почувствовать себя очень одинокими.

Лев (23 июля - 22 августа)

Льва ждет фантастический месяц! Вы достигли важного рубежа - и сделали это спокойно, доверяя своей интуиции. В этом есть и заслуга ваших союзников, но ваше видение, лидерство и острое чутье привели вас к этому поворотному моменту в вашей жизни.

Скорее всего, ваша семья поддерживает вас и ратует за вас, или же это может быть ваш рабочий коллектив, поддерживающая вас на протяжении всего пути. Суть в том, что вы будете переживать огромные перемены к лучшему благодаря коллективным усилиям, в которых вы принимали участие.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Иногда вам кажется, что вы все продумали и организовали в своей голове. Но, похоже, в этом месяце это не так. Даже ваше мужество и позитивность не помогут вам справиться с неопределенностью, которая на вас обрушится.

В такие моменты есть только один выход из затруднительного положения - идти на поводу у своего сердца и интуиции. Это не совсем ваш стиль, но вы должны доверять своему чутью. Хорошая новость заключается в том, что в конце всей этой неопределенности вы будете очень хорошо вознаграждены.

Весы (23 сентября - 22 октября)

К сожалению, что октябрь не принесет Весам позитивных новостей. Во многом представители знака будут сбиты с толку. Вы можете сказать себе, что это проверка того, насколько сильно вы чего-то хотите, или просто смириться с тем, что все рушится, но важно понять, что из любых невзгод всегда есть чему поучиться. Возможности появятся, но они могут оставаться лишь потенциальными, пока вы не определитесь со своим направлением.

Скорпион (23 октября - 20 ноября)

Это месяц прорыва и реализации. Все предельно ясно, что вам нужно сделать сейчас, чтобы достичь желаемого результата. Вы должны быть последовательны и методичны в своем подходе, если хотите увидеть положительные изменения в своей жизни.

Какой бы путь вы ни выбрали в этом месяце, он станет для вас судьбоносным. Возможно, вначале не все будет иметь смысл, но вам придется довериться своей интуиции во время этого пути перемен.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В этом месяце вам придется принять решение. И чем дольше вы будете его откладывать, тем сложнее вам будет сделать шаг. До сих пор вам удавалось балансировать между несколькими ролями. Сейчас вы находитесь в той точке, где теряете концентрацию и не успеваете сделать то, что хотели бы, или делаете все в спешке. Звезды призывают вас остановиться и поразмыслить.

Возможно, пришло время изменить то, чем вы занимаетесь на работе, или просто сделать перерыв на некоторое время.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В этом месяце будьте открыты для всех идей и уровней опыта. Это будет полезно для создания синергии с людьми, с которыми вы работаете. Сотрудничество - это ключ к изобилию и финансовому успеху. Не все привычные схемы все еще полезны для вашего личностного роста, поэтому вам предстоит определить наиболее подходящий курс действий на основе собранной информации.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы упорно трудились, чтобы добиться успеха. Сейчас самое время насладиться заработанным и дать себе заслуженный отдых. Или же вы можете использовать свой успех для того, чтобы заняться тем, что приносит вам удовлетворение и делает вас по-настоящему счастливым. Работа всегда была для вас средством достижения цели. Вы стали мастером своего дела, и с этой заслуженной уверенностью в себе у вас есть власть и сила добиваться большего.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Это будет хороший, но напряженный месяц для вас. Вы не теряете времени даром, продвигая свои планы, накапливая богатство или стремясь к изобилию в своей жизни, в основном в сфере карьеры. Возможно, вас ждет новое партнерство, если вы занимаетесь бизнесом, или вы найдете наставника, если стремитесь к карьерному росту. В этом месяце вас ничто не остановит - и вы вовсе не собираетесь снижать темп.