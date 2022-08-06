Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака

На этой неделе планеты на стороне тех, кто не витает в облаках, а точно знает, чего хочет добиться. Поэтому ставьте задачи и смело их выполняйте. Однако и те, у кого сейчас на первом месте любовь, тоже не останутся не у дел. У большинства знаков наступает период, благоприятный для новых знакомств, романтики и укрепления уже существующих отношений.

Выходные же нужны для восстановления после стрессов и отдыха от трудов праведных.

Teleprogramma.pro расскажет, как отразится эта неделя на всех знаках Зодиака.

Лев

Львам предстоит сделать выбор, что им сейчас важнее — любовь или работа. Обе сферы предложат вам целый «ассортимент» захватывающих возможностей. И какую из них предпочесть — решать вам.

Любовь

Вы неотразимы. И делать вид, что это не так, просто неразумно. Поэтому смело пускайте в ход свое обаяние, ухаживайте и говорите комплименты предмету вашей симпатии. Вам ответят взаимностью.

Финансы

Мгновенная выгода — это сыр в мышеловке. Не гонитесь за ней, отдавайте предпочтение долгосрочным проектам. В выходные воздержитесь от шопинга, потратите больше, чем можете себе позволить.

Здоровье

На этой неделе следует больше позаботиться не о физическом здоровье, а об эмоциональном состоянии. Нагрузка на нервную систему предстоит большая, поэтому любые медитативные практики пойдут на пользу.

Овен

Неделя ощутимо встряхнет Овнов. И в первую очередь это коснется денег или работы. Вы получите какое-то известие или случится непредвиденная ситуация, и это заставит вас изменить планы, а от чего-то, возможно, придется и вовсе отказаться. Никакой паники, только холодный расчет. А выходные посвятите выполнению домашних обязанностей и наведению порядка.

Телец

Начало недели заставит Тельцов много разговаривать, общаться, договариваться и налаживать связи. Даже если вам не нравится. Пусть вас утешит то, что это нужно для пользы дела. К середине недели вы почувствуете усталость. Сбавьте обороты, отдохните, позвольте себе расслабиться. Суббота и воскресенье годятся для семейных и домашних хлопот.

Близнецы

Близнецы почувствуют нарастающее напряжение. Важная информация задерживается, и это вас тормозит и раздражает. Не мучьте себя, займитесь рутинными делами — это и вас отвлечет, и положительно скажется на продуктивности. С пятницы по воскресенье лучше отложить дела, уделить внимание близким людям, выбраться на природу и ни в коем случае не ссориться.

Рак

В начале недели удача в работе и финансах на вашей стороне. Главное, не афишируйте свои действия, полагайтесь на опыт и интуицию. Во второй половине недели внимания потребует личная жизнь. Обсудите с партнером важные вопросы, не игнорируйте его мнение. Это позволит улучшить отношения. Выходные проведите с ним вне дома.

Дева

Глубоко в подсознании Дев сидит убеждение, что работа нужна для денег, а удовольствие от работы — совершенно необязательный пункт программы. На этой неделе нужно придерживаться иного подхода. Выбирайте ту работу, что вам действительно приятна и интересна. Именно она и принесет самые богатые плоды. А в выходные с чистой совестью отдыхайте.

Весы

Многие Весы на этой неделе тянут не то чтобы непосильную ношу, но работают на износ. Особенно выделяются четверг и пятница, когда вы будете много общаться, «наводить мосты», запускать новые проекты. Как люди активные, вы можете захотеть скрасить эту тяжесть спортом или экстримом. Не стоит. Восстановить силы вам поможет незамысловатый спокойный отдых.

Скорпион

У Скорпионов наступил важный период — время избавиться от того, что вас тяготит, что себя изжило, будь то рабочие вопросы или отношения, давние обязательства, проекты, показавшие свою несостоятельность, любовный союз, больше не приносящий радости и т. д. На это у вас есть целая рабочая неделя. Выходные — время перезагрузки, отдыха и общения с близкими людьми.

Стрелец

Главное правило Стрельцов на этой неделе: если отдых — то активный, если труд — то рутинный. Трудовой энтузиазм на нуле, поэтому выполняйте самые обычные задачи, не замахиваясь на подвиги. В крайнем случае — собирайте информацию. А лучше, конечно, предпочесть отдых, по возможности сходить в отпуск, и чтобы он обязательно был интересным, полным движения и ярких впечатлений.

Козерог

Эта неделя окажется тем еще испытанием для Козерогов, которые любят все планировать и контролировать. Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так. Не паникуйте, подстраивайтесь и импровизируйте. Выходные — время для личной жизни, семейных дел, общения с любимым человеком. Свободные представители знака имеют все шансы завязать многообещающее знакомство.