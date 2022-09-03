Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть довольно сумбурной. Атмосфера не то чтобы накалится до предела, но будет много напряжения, спорных моментов, противоречий и проблем в отношениях между людьми. Среди всей этой эмоциональной каши надо сохранить ясность мышления и практически во всех ситуациях придерживаться рационального подхода и холодной логики.

Чем еще ознаменуется новая неделя для каждого знака Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.Teleprogramma.pro

Дева

Вселенная вас любит. Если вы будете внимательными, вы это почувствуете: перед вами появится целая россыпь отличных возможностей, ваша задача – использовать их.

Любовь

Вы будете привлекательны для противоположного пола. Пользуйтесь моментом, однако не злоупотребляйте, чтобы не довести дело до конфликта.

Финансы

Для финансов неделя достаточно благоприятна. У вас появится шанс продвинуть свои идеи в работе или в бизнесе. Главное, не берите кредитов и соблюдайте осторожность.

Здоровье

Особенно неприятным днем будет понедельник. Именно он чреват недомоганиями и различными проблемами со здоровьем. Потом станет попроще, но пускать дело на самотек не стоит.

Овен

Овны вынырнут из летней неги и возьмутся за работу всерьез. В середине недели внимания потребуют дети, семейные обязанности и домашние хлопоты. На это все нужны силы, тем важнее следить за своим самочувствием – заболеть сейчас легко, а вам, как обычно, болеть совершенно некогда.

Телец

На этой неделе, как и на прошлой, многое пойдет не так, как запланировано. Но если на прошлой неделе вы легко извлекали из этого выгоду, то сейчас вы поймете, что уже подустали от этой свистопляски. Отложите принятие важных решений на другое время, а сейчас по возможности отдыхайте и избегайте больших нагрузок.

Близнецы

Близнецы погрузятся в рабочие вопросы по самую макушку. А вот социальная жизнь Близнецов на этой неделе напоминает хождение по минному полю. То ссоры, то конфликты, то неконструктивные споры. И вам предстоит пройти через это поле максимально осторожно. Например, замените критику комплиментами, а агрессию – сочувствием.

Рак

Начало недели принесет различные напряженные ситуации, сложности в общении. Со среды по субботу – отличный период для работы. И даже если вам кажется, что вам больше всех надо, не стоит расстраиваться. Главное, чтобы процесс приносил вам удовольствие. В воскресенье постарайтесь не ссориться и не поддавайтесь соблазнам.

Лев

Львам неделя не слишком понравится, поскольку будет много рутины и мелких скучных дел, а Львы такое не жалуют. Крепитесь. Все равно эти дела рано или поздно пришлось бы делать, так уже лучше сейчас. Возьмитесь за них спокойно и обстоятельно. И обязательно уделите время детям. Они нуждаются в вашей заботе.

Весы

Совет для Весов: больше повседневных дел и отдыха, меньше грандиозных планов. Пусть неделя будет размеренной и неспешной. И не дайте себя втянуть в интриги, подковерные игры и чужие тайны. Даже если очень интересно. Вам это так аукнется, что мало не покажется.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе нужно руководствоваться пословицей: «Семь раз отмерь, один – отрежь». Взвешивайте все свои слова и действия, поскольку непредсказуемые результаты вам не нужны. А самое главное – не лезьте в бутылку и не загоняйте сами себя в угол. Напротив, у вас всегда должны быть готовы пути отступления.

Стрелец

Неделя у Стрельцов будет не самая безоблачная – раздражать и бесить вас будут буквально все и вся. Вам пора освоить какую-нибудь мощную и действенную медитативную практику, чтобы вы могли вовремя выдохнуть и удержать себя в руках. Если справитесь со страстями, в итоге окажется, что неделя была очень даже продуктивной.