Гороскоп на неделю с 3 по 9 октября для всех знаков зодиака

Неделя не принесет значительных событий. Зато обещает всяческие проблемы в общении с людьми. Это касается и деловых отношений, и любовных, и любых других. Особенно неприятным в этом плане будет воскресенье. Первая половина недели годится для дел, вторая — для отдыха. По возможности надо это время пережить тихо и бесконфликтно.
Teleprogramma.pro расскажет, всем ли знакам Зодиака грозят эти проблемы.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Весы
Главный совет недели — акцентировать внимание на ваших достижениях, удачах и успехах. А те дела, которые идут плохо и никак не получаются, словно бы не замечать. Не нужно переживать, для них ещё наступит время.
Любовь
Если вам хотелось легких и приятных отношений без далекоидущих планов — сейчас самое время. А вот в отношениях серьезных возможны затруднения и недопонимания. И еще один важный момент: всеми силами избегайте на этой неделе служебных романов.
Финансы
Период, подходящий не для новых проектов и вложений, но для развития и укрепления ранее начатого. Также неделя порадует тем, что проблем с финансами не ожидается.
Здоровье
На этой неделе у Весов с большой долей вероятности будет наблюдаться упадок сил и связанное с ним уныние. Не надо корить себя и делать больше, чем вы сейчас можете. Поберегите себя.
Овен
В целом неделя у Овнов складывается неплохо. Кроме вопросов, связанных с общением и отношениями. Тут не то чтобы катастрофа, но неприятности подстерегают со всех сторон. Постарайтесь уменьшить количество контактов, так сказать, во избежание. Что касается дел, лучшее время для достижения нужных результатов — понедельник, вечер вторника и среда.
Телец
Тельцов ждет неделя без особых взлетов и падений, по большей части дни будут спокойными и приятными. При этом может так случиться, что вы все равно будете недовольны. Чтобы этого избежать, старайтесь концентрироваться на любых своих успехах и достижениях, даже небольших. Выходные не слишком благоприятны для общения с другими людьми, поэтому по возможности проведите эти дни в уединении.
Близнецы
Первая половина недели подходит для дел, хотя если речь идет о чем-то действительно важном, по-настоящему хорошим днем станет только среда. В остальное время занимайтесь анализом происходящего. Думайте, делайте выводы, планируйте. С четверга активность стоит снижать, больше отдыхать и меньше общаться, это пойдет вам на пользу.
Рак
Неделя пойдет ни шатко ни валко. С одной стороны, не то чтобы удастся добиться какого-то прорыва в делах, но и сокрушительных провалов не ожидается. Ваша жизнь потечет спокойно и по накатанной. В плане взаимоотношений с людьми обстановка остается нервной, но лично вам это не грозит при условии, что вы не станете сами влезать в чужие споры и конфликты.
Лев
Львам предстоит неделя без подвигов. Конечно, вставать на работу каждый день ни свет ни заря — это тоже своего рода подвиг, но этим и стоит ограничиться. Энергия у вас сейчас практически на нуле, так что включить "энергосберегающий режим" — самое лучшее решение. Закрепляйте те результаты, что уже есть, больше отдыхайте, в авантюры не ввязывайтесь, важные решения отложите на потом.
Дева
Девы — счастливчики этой вялой, в общем-то, недели. У вас все получается. Если какой-то процесс давно вас не устраивал, именно сейчас вы сумеете привести его в должный вид. Прислушивайтесь к себе. Вашу голову будут посещать светлые мысли и гениальные идеи, обязательно их записывайте, в будущем они сослужат вам хорошую службу. Вторая половина недели больше подходит для рутинных занятий, мелких дел и, конечно, для отдыха.
Скорпион
Приятной эту неделю не назовешь. В любви недопонимание, на работе конфликты, значимых результатов добиться не получается... Единственная сфера, где затруднения маловероятны — это финансы. По возможности, сконцентрируйтесь именно на этом, а не на сетовании по поводу бесконечных препонов в других сферах жизни. Немножко поныть, конечно, бывает приятно, но ведь деньги вам нравятся куда больше, чем ныть, так что выводы делайте сами.
Стрелец
Стрельцы — товарищи общительные и активные. Однако уже поднадоевшая за последние недели история с большими трудностями в общении продолжается. И Стрельцов это страшно расстраивает, они не понимают, что сделали не так. Звезды могут вас утешить — дело вовсе не в вас, дело в том, что люди сейчас невероятно заняты и просто не способны к нормальному диалогу. Зато во всех остальных сферах вам сопутствует удача, поэтому вы можете со спокойной душой идти к своим целям и в одиночку.
Козерог
Козерогов ждет интересная неделя. В большинстве сфер все складывается более-менее позитивно, даже, в отличие от всех остальных, в отношениях с людьми. В работе и бизнесе дела могут заметно тормозить, но не то чтобы это большой повод для беспокойства. Воскресенье — день отдыха в компании себя любимых. Как говорится, и пусть весь мир подождёт.
Водолей
Первая половина недели подходит для важных дел, в которых вы планируете добиться стойких результатов. Исключение составляет утро вторника, тут любые усилия пойдут прахом. С четверга по субботу — дни спокойных рутинных занятий и отсутствия спешки. В воскресенье обстановка будет наэлектризованная, любое общение чревато конфликтами, поэтому постарайтесь свести контакты с людьми к минимуму.
Рыбы
Дела у Рыб идут хорошо, даже если Рыбам так и не кажется. Да, может быть, не так быстро, но все продвигается, и куда лучше, чем у многих. Тут, конечно, есть те же проблемы, что и у других знаков Зодиака — взаимодействие с людьми прекрасным не назовешь. И еще одна оговорка — рисковать финансами сейчас не стоит. В остальном же у Рыб будет удачная неделя.