Гороскоп на неделю с 3 по 9 октября для всех знаков зодиака

Неделя не принесет значительных событий. Зато обещает всяческие проблемы в общении с людьми. Это касается и деловых отношений, и любовных, и любых других. Особенно неприятным в этом плане будет воскресенье. Первая половина недели годится для дел, вторая — для отдыха. По возможности надо это время пережить тихо и бесконфликтно.

Teleprogramma.pro расскажет, всем ли знакам Зодиака грозят эти проблемы.

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Весы

Главный совет недели — акцентировать внимание на ваших достижениях, удачах и успехах. А те дела, которые идут плохо и никак не получаются, словно бы не замечать. Не нужно переживать, для них ещё наступит время.

Любовь

Если вам хотелось легких и приятных отношений без далекоидущих планов — сейчас самое время. А вот в отношениях серьезных возможны затруднения и недопонимания. И еще один важный момент: всеми силами избегайте на этой неделе служебных романов.

Финансы

Период, подходящий не для новых проектов и вложений, но для развития и укрепления ранее начатого. Также неделя порадует тем, что проблем с финансами не ожидается.

Здоровье

На этой неделе у Весов с большой долей вероятности будет наблюдаться упадок сил и связанное с ним уныние. Не надо корить себя и делать больше, чем вы сейчас можете. Поберегите себя.

Овен

В целом неделя у Овнов складывается неплохо. Кроме вопросов, связанных с общением и отношениями. Тут не то чтобы катастрофа, но неприятности подстерегают со всех сторон. Постарайтесь уменьшить количество контактов, так сказать, во избежание. Что касается дел, лучшее время для достижения нужных результатов — понедельник, вечер вторника и среда.

Телец

Тельцов ждет неделя без особых взлетов и падений, по большей части дни будут спокойными и приятными. При этом может так случиться, что вы все равно будете недовольны. Чтобы этого избежать, старайтесь концентрироваться на любых своих успехах и достижениях, даже небольших. Выходные не слишком благоприятны для общения с другими людьми, поэтому по возможности проведите эти дни в уединении.