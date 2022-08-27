Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября для всех знаков зодиака

Первые два дня недели стоит воздержаться от трат – деньги утекут, а пользы никакой не будет. Да и вся неделя предстоит примерно такая – лучше поменьше риска, побольше мелких дел, не влезать в конфликты, с масштабными делами не стартовать. Постарайтесь провести эти дни максимально спокойно и умиротворенно.

Teleprogramma.pro расскажет, всем ли знакам Зодиака следует придерживаться этой линии, или кому-то давно пора рискнуть.

Дева

В начале недели лучше поменьше контактировать с окружающими. Среда – день, когда возможно все, даже начать новую жизнь. Выходные, как ни странно, больше всего подходят работы.

Любовь

Хорошая неделя для личной жизни. Вы можете, наконец, сказать, что чувствуете, дорогому человеку. Только не давите на него – все должно быть мягко и естественно.

Финансы

Продолжается тенденция прошлой недели – все неприбыльное и скучное можно оставить позади. Хорошее время для карьерного роста и смены работы.

Здоровье

Если чувствуете постоянную усталость – не игнорируйте ее. Это может быть как симптомом начинающейся болезни, так и сигналом о том, что вам пора отдохнуть.

Овен

Овнам пока не стоит запускать большие проекты – сейчас такой риск не оправдан, будет больше проблем, чем «выхлопа». В финансовых делах тоже следует соблюдать осторожность и осмотрительность. Лучше обратите внимание на личную жизнь. Главное – без излишних эмоций. Разберите накопившиеся в отношениях проблемы спокойно.

Телец

Неделя преподнесет Тельцам немало интересного. Да, все пойдет не по плану. Но не спешите роптать на судьбу. Ведь именно так в вашу жизнь входит что-то новое и прекрасное. Дайте ему шанс. С четверга хорошо заниматься самыми разными домашними делами. Выходные проведите в тишине, отдыхая от волнений недели.

Близнецы

Близнецам надо держать ушки на макушке: если вам очень активно что-то предлагают, подталкивают вас к чему-то или усиленно пытаются вас переубедить, – дело пахнет керосином. Вам оно точно не нужно. Середина недели хороша для любви, а суббота и воскресенье – для отдыха.

Рак

Раки раздражены – дела идут медленно, их тормозит даже, казалось бы, полная ерунда. Не давайте воли негативным эмоциям. Все это происходит не просто так – все эти задержки дают вам прекрасную возможность проанализировать ситуацию, избавится от балласта, навести порядок. Как только вы это сделаете, вы увидите, как дела сдвинутся с мертвой точки.

Лев

Львам предстоит отличная неделя. Хотя вам поначалу может так и не показаться. Не привередничайте, что ваши желания исполняются не таким образом, как вы хотели, а каким-то иным. Вам буквально сами в руки плывут потрясающие возможности и в любви, и в деньгах, и ваша задача – не упустить их.

Весы

Весы, ликуйте! Преграды, мешавшие вам идти к заветной цели, наконец рухнут под вашим натиском. Ситуация будет меняться очень быстро, надо успевать реагировать на новые вводные. Проявите свою фирменную гибкость и умение импровизировать. И еще один совет – поменьше болтайте. Вы владеете информацией, которую другим знать не надо.

Скорпион

Первая половина недели будет под завязку забита делами, связанными с работой, карьерой и финансами. Мобилизуйте все свои силы – сейчас важно выложится по максимуму, чтобы преуспеть во всех этих вопросах. А вторая половина недели принадлежит личной жизни и разрешению трудностей, в ней образовавшихся.

Стрелец

Стрельцам нужно очень внимательно следить за своими финансовыми операциями. Постарайтесь поменьше тратить, не брать кредитов, не давать в долг. Время для этого, прямо скажем, неподходящее. Больше общайтесь, налаживайте полезные связи, ставьте себе небольшие задачи и выполняйте их. А выходные – ваше личное время, которое вы можете посвятить любимому занятию.