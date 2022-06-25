Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля для всех знаков зодиака

Неделя активности, напора, творчества, планирования и смелых мечтаний. Атмосфера будет несколько накаленной, поэтому нужно не давать воли чувствам, особенно если они негативные, и не идти вразнос.

В выходные, чтобы привести себя в порядок, полезно съездить на природу, и лучше всего – к воде. Она успокоит расшатанные нервы и поможет обрести гармонию.

Teleprogramma.pro расскажет, когда знакам Зодиака лучше заниматься делами, а когда – романтикой.

Рак

Раки с головой окунутся в домашние заботы. Вы можете затеять генеральную уборку или даже ремонт. Главное, помнить фразу: «Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам».

Любовь

В понедельник и вторник вы на взводе, не выясняйте отношений. Уже со среды вы успокоитесь, и тогда можно будет заняться развитием отношений.

Финансы

Ломаете голову над финансовой проблемой – посоветуйтесь с близкими и прислушайтесь к своей интуиции. Во второй половине недели подумайте о том, чтобы начать копить доступным вам способом.

Здоровье

Со среды хорошо бы озаботиться своим здоровьем – физическим и психическим. Например, кто-то может начать диету, а кто-то – записаться к психологу.

Овен

Неделя будет поделена на две части. Первая будет посвящена работе и всяческой деловой активности. Очень важно составить план и следовать ему, не отвлекаясь на тех, кто изо всех сил пытается вас отвлечь. Во второй половине недели можно снижать обороты, уделить время личной жизни, отдыху, поездкам на природу.

Телец

Тельцам полезно сосредоточиться на всем, что связано с улучшением работы. Поиск новой работы, подработки, повышение квалификации. Радикальных решений пока не принимайте, сначала займитесь сбором информации. И еще один совет: держите язык за зубами, а эмоции под контролем, чтобы не ляпнуть лишнего тому, кому не надо.

Близнецы

Близнецам стоит расставить приоритеты. Что бы вы сейчас не предпочли – работу или личную жизнь – ущемленная сторона будет недовольна. Поэтому исходите из того, что в данный момент важно именно вам. Но сохраняйте тактичность, особенно во взрывоопасную среду. Вам скандалы не нужны.

Лев

Начало недели посвятите достижению целей, особенно касающихся работы. Не стремитесь произвести впечатление, соря деньгами, пусть за вас говорят ваше обаяние и интеллект. С середины недели нужно заниматься текучкой, выполнять обещания и завершать разные мелкие дела. Так вы освободите себе выходные под отдых в тесном кругу.

Дева

Девам потребуется собрать всю силу воли в кулак, чтобы никакие приятные занятия не отвлекали от скучной работы. Из-за этого вы станете раздражительными и резкими. Потерпите, так нужно. К выходным ситуация стабилизируется, эмоциональный фон выровняется, и вы с чистой совестью сможете отдохнуть и заняться тем, чем действительно хочется.

Весы

Весы, если вы чувствуете, что вам неприятно с кем-то общаться, не игнорируйте это чувство. Просто мягко и без скандалов отдалитесь от этого человека. С пятницы вы можете отдыхать, причем лучше в уединении – тогда к вам придут потрясающие идеи, которые вы сможете воплотить в будущем.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе – пороховая бочка. Любая искра, любой косой взгляд – и вы готовы взорваться. Это к добру не приведет. Так что сбрасывайте напряжение в спортзале, на прогулке, занимаясь любыми физическими нагрузками. Но если вам кто-то особенно не нравится – запомните это и позже проанализируйте, что не так с этим человеком. Выходные посвятите активному отдыху.

Стрелец

У Стрельцов время активности, но при этом активность мало связана с работой. Лучше всего, если вы сейчас в отпуске, но если нет – старайтесь больше времени уделять отдыху, здоровью, эмоциональной разгрузке и т. д. Выходные ознаменуются идеей разрешения денежных проблем.

Козерог

Козерогам предстоит неделя жесткого самоконтроля. Представители знака, обуздавшие эмоциональные «качели», смогут добиться внушительных успехов, особенно на работе. И никаких «долгих ящиков»! Все дела, которые можно сделать сейчас, нужно сделать сейчас. С пятницы можно ослабить хватку и погрузиться в интересные вам занятия.

Водолей

С понедельника по среду Водолеи словно себе и не принадлежат. Вы будете и жилеткой, и «решателями проблем», и, возможно, вам предстоит даже «тучи развести руками». С четверга убегайте от просителей и концентрируйтесь на собственных делах. А в выходные можете позволить себе расслабиться в компании близких друзей.

Рыбы

Рыбам пора отбросить ложную скромность и природную застенчивость – не стесняйтесь заявлять о себе, продвигать свои идеи и интересы, покажите свою ценность. Вторая половина недели как нельзя лучше подходит для решения финансовых вопросов. Субботу и воскресенье посвятите романтике и любимым людям.

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