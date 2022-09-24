Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября для всех знаков зодиака

Сложная и конфликтная неделя. Меркурий ретрограден, а затем стационарен, и напоследок он еще основательно затормозит многие и многие дела.

Кроме прочего, мы будем с одной стороны на взводе, с другой – наблюдается снижение уровня энергии. А нервные и усталые люди склонны к агрессии, готовы спорить, ссориться и конфликтовать буквально на ровном месте.

Что делать? Погрузиться в повседневную работу, заниматься рутиной, не принимать важных решений и больше отдыхать.

Teleprogramma.pro расскажет, что еще предстоит знакам Зодиака и как лучше действовать.

Весы

У Весов будет гораздо более удачная неделя, чем у большинства знаков. Дела пойдут в гору, наметятся значительные положительные перемены. С пятницы по воскресенье отдыхайте.

Любовь

До пятницы будет неспокойно. На горизонте могут замаячить бывшие, а может, вы захотите разорвать текущие отношения. Не торопитесь. В пятницу ситуация улучшится.

Финансы

Первая половина однозначно не подходит для принятия важных решений, а конец недели нужно посвятить отдыху. Так что в плане финансов временное затишье.

Здоровье

Неделя чревата упадком сил, особенно в выходные. Поэтому не совершайте подвигов, проведите их спокойно и размеренно, набирайтесь сил.

Овен

Отношения с людьми начнут складываться трудно. Поэтому лучшим решением будет переключиться на дела, не связанные с общением. В плане работы неделя весьма продуктивная. Главное помнить, что инициатива сейчас наказуема, а вот повседневная рутина – очень даже полезное занятие.

Телец

Дела ваши понемногу движутся, хотя при этом продолжают изрядно подтормаживать. Воспользуйтесь этим как хорошей возможностью – вы сможете все продумать лучше и подготовить тщательнее. Лучший день недели – четверг. Это день хороших идей, удачных решений и благоприятных перемен.

Близнецы

Если вы чувствуете, что какое-то дело не идет или у вас просто на что-то уже не хватает сил – оставьте, не старайтесь прыгнуть выше головы. Анализируйте происходящие, планируйте, размышляйте. А больше эта неделя ни для чего особенного и не годится. Поддайтесь неспешному течению жизни – пусть идет как идет.

Рак

Раки могут с чистой совестью «окуклиться» и ни во что не ввязываться. Неделя мало подходит для активной деятельности, только для мелких повседневных дел, к тому же Раков настигнет осенняя хандра. Все основные дела можно быстро переделать в пятницу, она для этого хороша, – и можно обратно нырять в гнездо из пледов и одеял, где вам приятно и уютно.

Лев

Неделя пойдет ни шатко ни валко, с тенденцией к постепенному улучшению состояния дел. Могут понемногу расти доходы, или разрешится, наконец, сложная и давно тянущаяся ситуация. Понедельник и вторник – дни нудные и неприятные, зато четверг и пятница чем-нибудь вас непременно порадуют. Выходные лучше провести в уединении.

Дева

Дела идут медленнее, чем вам бы того хотелось. Не форсируйте ситуацию, все равно не получится, а нервы вы себе потреплете. Как и большинству, это время дано вам для размышления и планирования. Однако у вас есть преимущество – хоть все и замедлилось, дела у вас идут лучше, чем у многих.

Скорпион

Общение с людьми не клеится от слова совсем. Постарайтесь держать себя в руках и не пускать в ход вашу знаменитую язвительность, комментируя происходящее – окончательно рассоритесь с окружающими. Зато финансовая сфера отметится явными улучшениями. Сконцентрируйте свое внимание на ней.

Стрелец

Пока все вокруг ссорятся, Стрельцы идут своим путем, занимаясь самопознанием и саморазвитием. И в целом это абсолютно правильное решение, поскольку опасность многочисленных конфликтов просто зашкаливает. Главное, не перегибайте палку и не отгораживаетесь от мира. И сохраняйте спокойствие что бы ни случилось.

Козерог

Козероги – истинные счастливчики. Им на этой неделе везет. Даже в отношениях с людьми у вас все хорошо, вы каким-то чудом умудряетесь обойти все попытки вывести вас на негативные эмоции. Для работы и денег хороши все будни, удача вам улыбается. А выходные вы можете посвятить отдыху.

Водолей

Водолеи составят компанию Козерогам в плане успешности и удачливости. Если что-то вас не устраивало, вы выйдете победителем из этой ситуации. В финансовой сфере тоже все хорошо. Выходные у вас, в отличие от остальных – дни продуктивные, а поскольку все вокруг продолжают ссориться, посвятите их вашему любимому занятию.

Рыбы

Рыбам будет крайне сложно сопротивляться желанию масштабно и с размахом выяснять отношения. Даже если там и выяснять-то уже давно нечего. Ваша главная задача – не поддаться, удовольствия никакого, а проблем море. Если вам удастся сдержаться, неделя пройдет приятно и продуктивно. А еще она хороша для обучения и саморазвития.