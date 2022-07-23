Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля для всех знаков зодиака

Неделя будет напряженной, то там, то тут начнут вспыхивать конфликты, возможны стихийные и неразумные траты, да и других препятствий ожидается немало. Что с этим всем делать? Быть начеку, держать себя в руках, ссор избегать, денег не транжирить. Определите себе цель – и идите к ней. Предстоит много импровизировать, так что будьте к этому готовы. И к концу недели вы поймете, что все получилось очень даже неплохо.

Teleprogramma.pro подскажет, как лучше действовать каждому знаку Зодиака.

Лев

Всем от вас что-то надо, а вот о том, что надо вам, словно никто и не слышит. Пора это исправить. Или заявите о своих потребностях, или найдите альтернативные пути достижения желаемого.

Любовь

А вот в любви «качать права» точно не стоит. Забота, внимательность и умение слушать сейчас в отношениях важнее всего.

Финансы

Заводите полезные знакомства и связи, а также не стесняйтесь говорить о своих качествах и достижениях. Это поможет вам увеличить доход, если не теперь, то в будущем.

Здоровье

Выходные лучше всего посвятить здоровью. Вы часто с этим тянете до последнего, но поверьте, профилактика сегодня – гораздо лучше, чем лечение потом.

Овен

Неделька предстоит не из простых. Важно не поддаваться эмоциям, особенно в начале недели, иначе вы рискуете принять решение, о котором потом сильно пожалеете. А еще вам непросто просить у кого-то помощи, но настало время, когда поддержка вам просто необходима. Обратитесь к тому, кому полностью доверяете.

Телец

Тельцов захватит какая-то идея. Причем с такой силой, что вы предпочтете сначала делать и только потом думать. Как вы уже наверняка догадались, это в корне неверная стратегия. Не поддавайтесь импульсу – надо обязательно продумать детали, составить план и действовать, не влезая в авантюры.

Близнецы

Близнецы остро почувствуют, что лето уходит, а они еще как следует не отдохнули. Увы, придется стиснуть зубы и хорошенько потрудиться, тем более, что вас настигнут дела, которые вы давно откладывали. Это, конечно, доброжелательности вам не прибавит, но не вступайте в конфликты. Двигайтесь к намеченной цели – и добьетесь успеха.

Рак

До самых выходных Раки будут в напряжении. Чтобы не нарваться на неприятности, потребуется ограничивать себя во многом. Например, не скандалить с людьми, даже если они очевидно неправы, быть очень осторожными с деньгами и еще осторожнее – с документами. И только суббота и воскресенье позволят вам расслабится и отдохнуть.

Дева

Девам упадет сложная и, скорее всего, «сверхнормная», но интересная задачка, за решение которой вы с энтузиазмом возьметесь. Только не нужно совершать трудовых подвигов во славу неизвестно чего – этого никто не оценит. Берите команду, собирайте информацию, советуйтесь со знающими людьми – и все у вас получится.

Весы

Весы придут к выводу, что прежде недостаточно времени уделяли домашним делам, и постараются наверстать упущенное. И правильно, все равно для деловой сферы это время неподходящее. Может быть, вам захочется сменить место работы. Не хлопайте дверью сразу – дайте себе время подумать и спокойно подготовить «пути отступления».

Скорпион

Скорпионам, как и многим другим, тоже не стоит «разбивать копилку». Экономить вы умеете, примените это умение на практике. Зато это удачное время для планирования, сбора и анализа данных, подготовки будущих действий. И еще – если кто-то готов подставить вам плечо, не отталкивайте этого человека. Просто с благодарностью примите его поддержку.

Стрелец

Стрельцы чувствуют, что они стоят на пороге каких-то очень важных изменений. Так и есть. Однако стартовать еще не пора. Сейчас нужно ставить цели и задачи, налаживать контакты, может быть, готовить команду. А выходные посвятите своей второй половинке и совместному отдыху.