Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа для всех знаков зодиака

На этой неделе Венера разгуляется не на шутку, эмоции будут просто зашкаливать. То мы начнем ссориться с любимыми без причины, то спускать деньги на необдуманные траты, то еще что-нибудь. Лучше всего, конечно, постараться держать себя в руках. А к концу недели хорошенько подумать, от чего пора избавиться, чтобы ничто не мешало на пути к вашей цели. Воскресенье подходит для работы с финансами.

Teleprogramma.pro расскажет, что советуют звезды знакам Зодиака.

Дева

Девы, хватит печься о заботах окружающих. Нет большого греха в том, чтобы в кои-то веки поставить свою цель на первое место. Вам давно пора вплотную заняться собственными делами.

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Любовь

Лучший способ решить проблему в отношениях и сделать их более гармоничными – поговорить с партнером откровенно. Внимательно слушать его и рассказать о том, что беспокоит вас.

Финансы

Если какое-то дело больше не приносит ни денег, ни удовольствия, самое время от него отказаться. И направить все силы на нечто более интересное и перспективное.

Здоровье

Выходные посвятите себе – для восстановления сил вам потребуется отдых и физический, и эмоциональный.

Овен

Первая половина недели будет посвящена вопросам финансов. Перед вами откроются неплохие возможности, и важно при этом не терять бдительности. Во второй половине недели уделите время партнеру и отношениям. Если хотите их завершить – завершайте, если нет – не конфликтуйте, напротив, постарайтесь сделать для партнера что-то приятное.

Телец

Хорошая неделя для обновления своего внешнего вида. Особенно это актуально для тех, кому не хватает солидности для продвижения по карьерной лестнице. Это обновление может быть проявлено и иначе, например, в приобретении гаджетов и устройств, необходимых вам для успешной работы.

Близнецы

Вы все придумали и спланировали, но с самого начала недели что-то пойдет не так, и все ваши планы пойдут прахом. Впрочем, вас это не должно смущать. Умение импровизировать и извлекать пользу из неожиданно складывающихся обстоятельств – ваша сильная сторона. Используйте ее.

Рак

Это неделя «подбирания хвостов». Дел у вас море, и хорошо бы на этой неделе привести их все к логическому завершению. Также внимания потребуют дела семейные, домашние заботы. Возможно, вы затеете ремонт или перестановку, чтобы сделать свой дом еще более уютным.

Лев

Львам предстоит заниматься сразу двумя сферами – финансовой и любовной. С деньгами нужно быть предельно осторожными, не брать кредитов, не совершать импульсивных покупок (а вам очень этого захочется). Зато в любви вы неотразимы: направьте свое обаяние на предмет вашего обожания – и вас непременно заметят.

Весы

Весам на этой неделе стоит быть тише воды ниже травы. Никакого риска, никаких внезапных и радикальных решений. Если кто-то пытается вас вовлечь в какое-то дело, стоит насторожиться. Особенно если делается это весьма активно. Собирайте информацию и помните – на этой неделе никаких жизненно важных решений, отложите до лучших времен.

Скорпион

У Скорпионов на горизонте замаячит новая цель, которая захватит их полностью. Подумайте о том, как ее достичь, не прилагая слишком уж больших усилий. В любви больше слушайте и молчите, если от вас напрямую не требуют ответа. Вам нужно время, чтобы проанализировать ситуацию и все сказанное.

Стрелец

Стрельцы решат, что пора начать новую жизнь. Что ж, вам это по силам, если вы поставите себе цель и никому не позволите себя от нее отвлечь. А цель такая – чтобы перейти к новой жизни, надо покончить со всеми делами, которым в ней не место. Сложно ли это? Очень. Справитесь ли вы? Безусловно. Нужно только немного постараться.

Козерог

В начале недели вас поманит какое-то выгодное дело. Проблема в том, что оно потребует от вас полного погружения, а сейчас это не лучшая идея. Возьмите тайм-аут на обдумывание. Вполне может оказаться, что дело не такое уж и выгодное или у вас есть другие, более удачные варианты, как достичь желаемого.