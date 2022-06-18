Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня для всех знаков зодиака

Эта неделя обещает быть более чем насыщенной. Здесь будет место и финансам, и работе, и карьере, и общению, и, конечно же, любви. Причем если распределять эти события по будням, примерно в таком порядке они и пойдут. Выходные практически для всех станут временем отдыха, прогулок, влюбленности и умиротворения.

Что со всем этим делать знакам Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Рак

У Раков обострится интуиция, прислушивайтесь к ее голосу, особенно когда перед вами встанет какая-то проблема и потребуется сделать выбор.

Любовь

Выходные – время для любви. Оставьте тревоги рабочей недели будням, а суббота и воскресенье хороши для романтических путешествий, пусть даже и небольших.

Финансы

Для решения финансовых вопросов больше всего подходит первая половина недели. Не принимайте всего на веру, любую информацию стоит перепроверить.

Здоровье

Чего не стоит делать – так это перенапрягаться. Давайте себе передышки, время от времени медитируйте и сохраняйте позитивный настрой.

Овен

Поначалу неделя покажется слишком уж непредсказуемой и хаотичной, даже на вкус пламенных Овнов. Ваша задача – оставаться сосредоточенными на цели, и тогда в итоге неделя окажется более чем продуктивной. В четверг пригодится умение говорить нет, а в пятницу – анализировать. Выходные лучше провести в тишине.

Телец

Первая половина недели принесет много суеты, возможны непредвиденные траты. Это время хорошо для работы и карьеры. Начиная со среды большего внимания потребуют дела сердечные, нежели работа. Не помешает освежить отношения романтическими жестами и красивыми ухаживаниями.

Близнецы

Близнецы способны достичь очень хороших результатов на этой неделе. У вас наполеоновские планы, и им суждено осуществиться. Только не пытайтесь сделать все самостоятельно – слишком масштабные задачи вы ставите, чтобы отказаться от благ командной работы.

Лев

Вся неделя у Львов будет в большей или меньшей степени посвящена работе и деньгам. В понедельник поступит важная информация, способная многое изменить, в среду стартует новый проект или вы найдете новую работу, четверг и пятница хороши для собеседований и переговоров. В выходные, чтобы от всего отдохнуть, предпочтите активный отдых на природе.

Дева

Все самые значимые дела назначьте на первые два дня, тогда ваши затеи принесут богатые плоды. Среда и четверг – время форс-мажоров, а вас раздражает все незапланированное. Постарайтесь держать себя в руках. Следующие два дня – только ваши, посвятите их собственным интересам. В воскресенье планируйте будущее, но никому об этом не рассказывайте.

Весы

Встречайте начало недели в компании людей, которые вам приятны. К тому же вам потребуется поддержка единомышленников, так что их общество будет очень кстати. Возможно, вы поймете, что с кем-то из окружения ваши дороги разошлись и пора это признать. Со среды по пятницу – время любви, перед вашим обаянием не сможет устоять никто.

Скорпион

Это период свежих идей, новых проектов или возвращения к делам, которые не получились с первого раза, но вы к ним не охладели. Если вы пришли к переосмыслению многих вещей в своей жизни, помните, что обращаться к психологу не зазорно, напротив, это смелый шаг, который поможет вам развиваться. Выходные хороши для спокойного отдыха где-нибудь за городом.

Стрелец

На Стрельцов могу свалиться неожиданные вести и внезапные перемены. Не стоит изо всех сил этому сопротивляться, если вы присмотритесь, то увидите массу положительного в этих изменениях. Однако не принимайте скоропалительных решений. Дайте себе время осмыслить происходящее и разобраться в своих чувствах.

Козерог

До среды на первом месте будет работа. И хотя сотрудники и начальство могут вас сильно раздражать тем, что отвлекают от поставленных задач, вы все равно добьетесь немалого успеха. Во второй половине недели фокус внимания сместится на домашние дела и семейную жизнь. В выходные никуда не торопитесь и набирайтесь сил.

Водолей

Как и у многих знаков, первая часть недели будет посвящена работе: финансовые вопросы, повышение квалификации, смена работы, полезные знакомства. А потом из тени выйдет любовная сфера – вы займетесь собой и будете просто неотразимы. Водолеи в свободном поиске могут смело знакомится, а семейные – укреплять отношения.

Рыбы

Рыбам с самого начала недели захочется погрузиться в личную жизнь, но на работе в руки поплывут благоприятные возможности, и упускать их – просто грех. Если что-то не получается, проанализируйте, почему, и скорректируйте свой план. А ваша вторая половина вас поддержит. В выходные вы сможете отблагодарить любимого человека романтической поездкой на природу.

Смотрите также