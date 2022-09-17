Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября для всех знаков зодиака

Тенденции прошлой недели сохраняются. Будут конфликты, недопонимая, достаточно накаленная атмосфера. Как и прежде, руководствоваться нужно гласом разума, не поддаваться эмоциям, проявлять терпение. Все возникающие проблемы переносите стоически. Это не навсегда, так что надо лишь переждать этот период и не совершить кучу ошибок «на эмоциях».

Как справляться со сложившейся ситуацией знакам Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Дева

У Дев будет отличная продуктивная неделя. В плане отношений с людьми возникнут трудности, как и у всех, зато во всем остальном удача вам благоволит.

Любовь

Девы на этой неделе примут важное решение. Возможно, вы прекратите текущие отношения. Если же вы чувствуете, что не все потеряно, вы предпримете шаги по их восстановлению.

Финансы

Хорошее время для финансовых дел. Главное – чтобы эти дела как можно меньше зависели от других людей, и тогда все сложится удачно.

Здоровье

Самый неблагоприятный день для здоровья – суббота. Сложится масса травмоопасных ситуаций. Игнорировать плохое самочувствие нельзя – это важный сигнал от организма.

Овен

Дни вокруг проходят в суете и напряжении. И самым лучшим решением будет заняться получением новых знаний. Это поможет вам избежать стычек с окружающими и позволит провести время интересно. Ведь учеба – это необязательно скучно, вы можете учиться тому, что вам действительно нравится.

Телец

На этой неделе больше всего вас будут занимать отношения с людьми. И понятно почему – отношения станут противоречивыми, какие-то могут ухудшиться, какие-то улучшиться, в каких-то все будет непонятно. Главное, не рубите сплеча, принимайте решения с холодной головой. Среда и четверг – дни неблагоприятные, не назначайте ничего важного.

Близнецы

Говорят, что если вы не можете изменить ситуацию – измените свое отношение к ней. Именно этим и займутся Близнецы на этой неделе – пересмотрят свои взгляды, ко многим вещам станут относиться иначе. Это спровоцирует благие перемены, которые начнутся прямо в пятницу.

Рак

Самые лучшие дни для любых дел и принятия важных решений – понедельник и вторник. Вы будете в ударе и сможете верно оценить ситуацию. Конец недели принесет много хлопот с семейными делами и финансовыми вопросами. Постарайтесь больше времени уделять родне и поменьше – тратить деньги. Поскольку для финансов это время неблагоприятно.

Лев

У Львов будет неплохая неделя для работы и бизнеса. Только не выясняйте отношений с партнерами, по крайней мере, на сейчас. Рискуете разругаться и все испортить. В пятницу избегайте принятия значимых решений. Да и вообще, пятница, суббота и воскресенье больше подойдут для заслуженного отдыха, чем для работы.

Весы

У Весов, втянутых в любовные треугольники или тайные отношения намечаются неприятности. Возможно, всплывет то, что вы хотели скрыть. Впрочем, это касается и деловой жизни, так что будьте начеку, если не хотите, чтобы ваши дела стали достоянием общественности. И постарайтесь общаться только с теми, кому можете доверять.

Скорпион

Хорошая неделя для обучения и денег. Ваша задача – видеть приходящие возможности и использовать их. А вот к концу недели дела немного испортятся, вас могут провоцировать на неразумные поступки. Не назначайте больших дел, посвятите это время отдыху и общению с близкими.

Стрелец

Вселенная посылает вам перемены. И они несут благо. Правда, вам сейчас так может не показаться: люди будут принимать не те решения, на которые вы рассчитывали, делать выводы, которые вам не нравятся, и т. д. Поверьте, это все к лучшему. Выходные дни проведите по возможности в тишине и уединении, чтобы избежать споров и ссор.

Козерог

С понедельника по четверг общение с другими людьми у вас пойдет через пень-колоду. Поэтому если у вас есть возможность, минимизируйте контакты и рассчитывайте только на себя. Выходные в этом плане будут чуть получше, но столкновение с внешним миром вас может расстроить, так что отдых пока тоже лучше предпочесть уединенный.

Водолей

На вас могут посыпаться всевозможные претензии как из рога изобилия. Дело не в вас, а в том, что все сейчас раздражительны и склонны винить во всех ошибках кого угодно, только не себя. Ваш рецепт сохранения спокойствия и приподнятого настроения – пропускать все это мимо ушей. А если среди жалоб будет что-то действительно важное – человек снова придет к вам с этим вопросом позже.

Рыбы

До четверга включительно дни будут насыщенные, они подходят для дел, для увлечений, обучения и расставления точек над «ё» в отношениях. Финал недели будет неприятным, многие усилия пропадут даром, а неприятностей вы наживете. Поэтому последние три дня совершайте поменьше телодвижений и просто отдыхайте.