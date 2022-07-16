Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть достаточно предсказуемой, но не скучной. Нам снова предстоит закатать рукава повыше и усиленно трудится над делами, фундамент которых заложили еще недавно. Новые проекты пока лучше не затевать, дело не пойдет, а вот продолжать уже начатое – самое оно.

В среду лучше всего не показываться на глаза начальству, да и работать будет проще и приятнее самостоятельно, а не в коллективе. Потом обстановка сгладится, начнут приходить интересные идеи, хорошие новости, настроение поднимется.

В воскресенье избегайте трат. Даже невинный поход в магазин за продуктами может обернуться заметной дырой в бюджете.

Какой окажется неделя для каждого знака Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Рак

Время, благоприятное для поиска новой работы и реализации смелых идей. Вас ждет непростая задача: сейчас очень важно соблюдать баланс между риском и осторожностью.

Любовь

Хорошая неделя для знакомств, развития отношений, общения со второй половинкой. Единственный опасный день – среда. Постарайтесь не выяснять отношений.

Финансы

Скорее всего, на этой неделе будет много работы с финансовыми документами. Кредитов лучше не брать. Исключения составляют лишь те, что были запланированы давно и на что-то важное.

Здоровье

Остерегайтесь резких перепадов температур. Вам не нужны ни перегрев, ни переохлаждение.

Овен

Овнам необходимо верно расставить приоритеты, отказаться от лишней нагрузки и идти строго к намеченной цели. А еще помните, что сорить деньгами – не ваш путь. Кредиты, импульсивные покупки, желание дать взаймы денег по доброте душевной, – от всего этого сейчас нужно отказаться. В выходные полезно сменить картинку перед глазами и куда-нибудь съездить.

Телец

Тельцам пора научится дозировать общение с окружающими. С одной стороны, на сейчас вы очень хороши в этой сфере, с другой – следите, чтобы вам не сели на шею и не рыдали в ваше надежное плечо круглосуточно. Не стесняйтесь прямым текстом сообщить, что это работает в обе стороны, и вам тоже нужны забота и поддержка.

Близнецы

Большую часть времени Близнецам на этой неделе следует молчать. Вы будете крайне проницательны, от вашего внимания не ускользнет ни одна деталь. Но распространяться об этом и о сделанных выводах не стоит. Самостоятельно вы достигнете куда большего успеха. Кроме того, сдержанность поможет вам избежать конфликта в середине недели.

Лев

Эта неделя – одна из самых напряженных недель лета для Львов. Во вторник и среду нужно быть тише воды и ниже травы, в идеале – провести эти дни в уединении и покое подальше от всех. Четверг принесет вам приятные новости. Остаток недели посвятите мыслям о том, как изменить жизнь к лучшему. Что в нее привлечь, а от чего отказаться.

Дева

Если что-то не получается сразу, не стоит опускать руки и бросать эту затею. Со временем все получится. Вы же знаете – капля камень точит. Будьте осторожны с кредитами и любыми другими долговыми обязательствами. С четверга наступает период, подходящий для знакомств и новых отношений. Это касается и личной жизни, и делового общения.

Весы

В отличие от Дев, у Весов период новых деловых или любовных отношений начинается прямо с понедельника. В какой сфере они завяжутся, зависит только от вас. К деньгам нужно отнестись максимально бережно, особенно в пятницу. Выходные предназначены исключительно для романтики, любви и поездок на природу.

Скорпион

Первая половина недели не то чтобы подложит вам свинью, но вернет в вашу жизнь нерешенный вопрос, который тянет вас на дно. Это отличный шанс разделаться с ним раз и навсегда. Со среды ничего не решайте сгоряча. Пусть вами руководит только неумолимая и холодная логика.

Стрелец

В начале недели следите за тем, что и кому вы говорите. Ляпнете не подумав – и вот репутация уже испорчена. Лучше всего поменьше общаться и побольше работать. С пятницы по воскресенье – время отдыха, веселья и беззаботности. К тому же вас может посетить парочка гениальных идей – обратите на них внимание.

Козерог

У Козерогов сохраняются тенденции прошлой недели. Избавляйтесь от того, что вам мешает, дает ненужную нагрузку, отнимает слишком много вашего времени и при этом не приносит радости. Освободите место для чего-то нового и прекрасного, которое может прийти в вашу жизнь уже с четверга.

Водолей

Первая половина недели заставит вас поволноваться. Все на свете пойдет не по плану, а вам сейчас совсем не хочется изворачиваться, подстраиваться под ситуацию. Не нервничайте – в итоге окажется, что все к лучшему. С пятницы и до конца недели – удачные дни для решения финансовых трудностей, поиска новой работы или нового источника доходов.

Рыбы

Рыбам на этой неделе предстоит немало потрудиться, особенно если вы хотите увеличить доход. Занимайтесь саморекламой, самопродвижением, не стесняйтесь демонстрировать свой профессионализм. В четверг можно отказаться, наконец, от обязательств и работы, которые вас тяготят. Пятница, суббота и воскресенье – для дома, для семьи, для отдыха. И никакой работы.