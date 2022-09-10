Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября для всех знаков зодиака

На этой неделе многих посетит осенняя хандра. Много какой-то суеты, толкотни, люди могут раздражать, дела будут тормозиться, еще и погода эта… И неважно, какая на самом деле погода, все равно не нравится. Согласитесь, рационального в этом мало. Не самое приятное настроение создадут нам звезды.
Teleprogramma.pro расскажет, что делать знакам Зодиака во время нахлынувшей хандры.
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Дева
Девы озаботятся решением каких-то давних дел. Эти самые дела когда-то были отложены на туманное «потом», и вот теперь до них наконец-то дойдут руки.
Любовь
Если вам дороги текущие отношения, будьте готовы идти на компромисс. Если нет – вполне возможно, вы разорвете эту связь.
Финансы
В плане финансов тоже не все гладко. Основные сложности ожидаются с деловыми партнерами. При этом сейчас удачное время для изучения рынка труда и поиска новой работы.
Здоровье
Главный принцип – одевайтесь по погоде. Нестабильная сентябрьская погода может доставить неприятностей, дайте ей отпор.
Овен
Овны, не идите на сделку с собственной совестью. Если вам кажется, что какое-то дело «дурно пахнет» – откажитесь от него. Могут усложниться отношения с окружающими. Чтобы этого избежать – ищите единомышленников, людей, с которыми вам по пути. И тогда все будет хорошо.
Телец
Некоторые дела, которые еще вчера активно продвигались, могут не то чтобы встать колом, но сильно замедлится. Не стоит сердиться и форсировать события, толку все равно не будет. Зато вы можете в каком-то смысле «пустить дела на самотек» и сфокусировать свое внимание на повседневной рутине.
Близнецы
Близнецам стоит немного замедлиться, чтобы проанализировать ситуацию. Вы можете прийти к весьма интересным и неожиданным выводам. Игнорируйте тех, кто вас провоцирует. А еще это хорошее время для возвращения к тому, от чего вы давно отказались, а теперь это «что-то» снова кажется вам привлекательным.
Рак
Раков не слишком радует повсеместная суета, вам бы хотелось чего-то более размеренного и лирического. Пообщайтесь с детьми, погрузитесь в семейные дела – это позволит вам восстановить душевную гармонию. Также эта неделя подходит для работы, обучения и коротких поездок.
Лев
Тенденции прошлой недели продолжаются – Львов по-прежнему ожидает рутина, и в больших количествах. Среди всего этого занудства у вас будет радость – вам начнут приходить потрясающие идеи. Только не бегите их сразу воплощать, дайте им время «вызреть». Надо отделить зерна от плевел, а действительно хорошие идеи – от всякой ерунды.
Весы
Весы, если у вас возникают с кем-то проблемы – неважно, идет ли речь о деловых отношениях, любовных партнерах, друзьях или соседях – не вступайте с ними в конфронтацию. Наоборот, ищите точки соприкосновения, в конце концов, вы можете «объединиться против общего врага». Так вы достигнете успеха и сохраните добрые отношения.
Скорпион
Скорпионы могут обнаружить, что им выгодно включаться в дела других людей. Помогайте по мере сил и следите за тем, чтобы усилия окупались. Главное – не погружайтесь в эти затеи слишком глубоко, не позволяйте сесть себе на шею. Возможны трудности в общении, станет сложно договариваться. Только один совет – не доводите дело до конфликта.
Стрелец
Стрельцы подустали от людей. Вам больше хочется быть в уединении, чем с кем бы то ни было. Ваша задача – не переругаться со всеми на свете, это сейчас они вас раздражают, а потом точно еще пригодятся. По возможности проводите больше времени дома, занимаясь спокойными домашними делами.
Козерог
К Козерогам может прийти осознание, что в их руках сосредоточились не только личные финансовые потоки, но и финансовые потоки других людей. Распорядитесь деньгами грамотно и ни в коем случае не злоупотребляйте сложившимся положением. Еще неделя отметится тем, что к вам будут приходить за советом. Не отказывайте людям в такой малости.
Водолей
Водолеи на первое место будут ставить собственные интересы. Это не грех, вы имеете на это полное право. Главное, пока вы достигаете своих целей, не забывайте о близких. Им сейчас невероятно важны ваша поддержка и помощь. Постарайтесь найти в своем плотном графике место и для них.
Рыбы
Рыбы, если вам кажется, что вас все игнорируют, и вы уже собрались обидеться, остановитесь. Попробуйте взглянуть на ситуацию со стороны. Вполне возможно, вы увидите, что у окружающих проблем гораздо больше, чем у вас, и они стали уделять вам меньше времени не со зла. Сосредоточьтесь пока на делах, в которых вам не нужна компания.