Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября для всех знаков зодиака

На этой неделе многих посетит осенняя хандра. Много какой-то суеты, толкотни, люди могут раздражать, дела будут тормозиться, еще и погода эта… И неважно, какая на самом деле погода, все равно не нравится. Согласитесь, рационального в этом мало. Не самое приятное настроение создадут нам звезды.

Teleprogramma.pro расскажет, что делать знакам Зодиака во время нахлынувшей хандры.

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Дева

Девы озаботятся решением каких-то давних дел. Эти самые дела когда-то были отложены на туманное «потом», и вот теперь до них наконец-то дойдут руки.

Любовь

Если вам дороги текущие отношения, будьте готовы идти на компромисс. Если нет – вполне возможно, вы разорвете эту связь.

Финансы

В плане финансов тоже не все гладко. Основные сложности ожидаются с деловыми партнерами. При этом сейчас удачное время для изучения рынка труда и поиска новой работы.

Здоровье

Главный принцип – одевайтесь по погоде. Нестабильная сентябрьская погода может доставить неприятностей, дайте ей отпор.

Овен

Овны, не идите на сделку с собственной совестью. Если вам кажется, что какое-то дело «дурно пахнет» – откажитесь от него. Могут усложниться отношения с окружающими. Чтобы этого избежать – ищите единомышленников, людей, с которыми вам по пути. И тогда все будет хорошо.

Телец

Некоторые дела, которые еще вчера активно продвигались, могут не то чтобы встать колом, но сильно замедлится. Не стоит сердиться и форсировать события, толку все равно не будет. Зато вы можете в каком-то смысле «пустить дела на самотек» и сфокусировать свое внимание на повседневной рутине.

Близнецы

Близнецам стоит немного замедлиться, чтобы проанализировать ситуацию. Вы можете прийти к весьма интересным и неожиданным выводам. Игнорируйте тех, кто вас провоцирует. А еще это хорошее время для возвращения к тому, от чего вы давно отказались, а теперь это «что-то» снова кажется вам привлекательным.

Рак

Раков не слишком радует повсеместная суета, вам бы хотелось чего-то более размеренного и лирического. Пообщайтесь с детьми, погрузитесь в семейные дела – это позволит вам восстановить душевную гармонию. Также эта неделя подходит для работы, обучения и коротких поездок.

Лев

Тенденции прошлой недели продолжаются – Львов по-прежнему ожидает рутина, и в больших количествах. Среди всего этого занудства у вас будет радость – вам начнут приходить потрясающие идеи. Только не бегите их сразу воплощать, дайте им время «вызреть». Надо отделить зерна от плевел, а действительно хорошие идеи – от всякой ерунды.

Весы

Весы, если у вас возникают с кем-то проблемы – неважно, идет ли речь о деловых отношениях, любовных партнерах, друзьях или соседях – не вступайте с ними в конфронтацию. Наоборот, ищите точки соприкосновения, в конце концов, вы можете «объединиться против общего врага». Так вы достигнете успеха и сохраните добрые отношения.

Скорпион

Скорпионы могут обнаружить, что им выгодно включаться в дела других людей. Помогайте по мере сил и следите за тем, чтобы усилия окупались. Главное – не погружайтесь в эти затеи слишком глубоко, не позволяйте сесть себе на шею. Возможны трудности в общении, станет сложно договариваться. Только один совет – не доводите дело до конфликта.

Стрелец

Стрельцы подустали от людей. Вам больше хочется быть в уединении, чем с кем бы то ни было. Ваша задача – не переругаться со всеми на свете, это сейчас они вас раздражают, а потом точно еще пригодятся. По возможности проводите больше времени дома, занимаясь спокойными домашними делами.