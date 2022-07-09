Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля для всех знаков зодиака

Это отличная неделя, и в первую очередь для тех, кто ставит себе четкие цели и знает, как к ним идти. При этом нужно сохранять гибкость и спокойно реагировать на внезапные изменения, подстраиваясь под них.

Хорошее время для переговоров и заведения полезных связей, главное – держать эмоции в узде, чтобы не наломать дров. Ближе к концу недели можно и нужно заниматься планированием.

В воскресенье оставьте все свои «трудоголические» идеи поработать сверхурочно. Этот день создан исключительно для отдыха и больше ни для чего.

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Рак

На Раков навалится все и сразу, всем от вас что-то надо. Не стоит надрываться, если вы чувствуете, что уже на пределе. Откажитесь от необязательных дел и давайте себе передышки.

Любовь

В начале недели вы будете на взводе, вам захочется бурно выяснять отношения. Сдержитесь. С четверга вам полегчает, вы сможете все спокойно обсудить, а возможно, и вернуть романтику.

Финансы

Чтобы решить финансовые вопросы, нужно быть уверенными и настойчивыми, но при этом не напористыми и упрямыми. Советуйтесь с близкими, чтобы избежать ошибок.

Здоровье

По-прежнему ваш враг – перенапряжение. И если на неделе вам все же не удастся уделить время отдыху, обязательно сделайте это в выходные. Вам нужно восстановить силы.

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Овен

Овны – товарищи упрямые и самодостаточные, а потому просить помощи у кого бы то ни было против их убеждений. Что ж, пришла пора поработать над этими убеждениями. Просить помощи – не стыдно. Работая в группе единомышленников, где все друг другу помогают, вы сможете добиться очень хороших результатов. А в выходные отдыхайте.

Телец

Тельцам на этой неделе стоит сосредоточиться на своих целях. Не дайте себя от них отвлечь, не рассказывайте всем о своих планах, поменьше времени проводите в окружении большого количества людей и побольше – с самими собой. И не бойтесь импровизировать, когда ситуация вдруг меняется. Воскресенье – день гедонизма, комфорта и приятного общения.

Близнецы

У Близнецов неделя работы над собой. Вам пора перестать наступать на одни и те же грабли. Хорошенько проанализируйте ситуацию, подумайте, как вам от них избавиться, –шишек вы этими граблями набили уже предостаточно. И еще пара советов: не поддавайтесь искушению устроить скандал, держите себя в руках. А в пятницу опасайтесь обмана и самообмана.

Лев

У Львов будет не неделя, а просто праздник. На работе вы безусловный лидер мнений, вы продуктивны, успешны и вообще лучше всех. В личной жизни вы настолько ослепительны, что представители противоположного пола не могут отвести от вас взгляд. Единственная ложка дегтя – среда, когда нужно уделить все свое время рутине и наведению порядка, даже если не хочется.

Дева

Марафон ударного труда наконец-то заканчивается, у вас появится время на дела, важные лично для вас. Могут возникать самые разные творческие идеи, можно запускать новый проект, который вы давно вынашивали. Выходные – время личной жизни и романтики. Улучшайте отношения со второй половинкой, а если вы в поиске – смело флиртуйте и заводите новые знакомства.

Весы

Весы так устали на прошлой неделе, что на этой пребывают в некоторой прострации, больше мечтая и планируя, чем активно что-то делая. Это может не устраивать окружающих, которые начнут ворчать, но это не ваши проблемы. Живите свою жизнь, получайте удовольствие и занимайтесь тем, что интересно вам.

Скорпион

Скорпионам предстоит неделя озарений. Вам откроется истинное лицо какого-то человека. Это может быть неприятно, зато вы избежите многих проблем в будущем. На этом открытия не заканчиваются – вам придет в голову гениальная идея, которую можно будет воплотить в самом скором времени. Выходные посвятите неспешному отдыху.

Стрелец

Первые два дня недели Стрельцы будут метаться от задачи к задаче, коих свалится на головы Стрельцов великое множество. Крепитесь. К середине недели нагрузка спадет, а вы сможете полюбоваться плодами своих трудов. Во второй половине недели фокус внимания сместится на личную жизнь – именно там начнут происходить самые важные события, от которых «бабочки в животе».

Козерог

Козерогам предстоит многое переосмыслить. На этой неделе вам нужно будет отказаться от планов и дел, которые вас тормозят, в пользу чего-то нового, прогрессивного и полезного. Провести «генеральную уборку» стоит не только в работе, но и в отношениях, избавляясь от того, что себя изжило. В выходные обязательно уделите время любимым людям.

Водолей

В начале недели наступит удачный период для беседы с руководством, если вы хотите повышения по службе или увеличения зарплаты. Только подготовьте аргументы, начальство может не гореть желанием вас повышать. С деньгами будьте аккуратны, не выходите за рамки бюджета. Субботу и воскресенье посвятите вашим личным делам.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит больше прислушиваться к себе и собственной интуиции. Если вам кто-то не нравится или вы сомневаетесь в чьих-то словах – это неспроста, не игнорируйте эти сигналы и примите меры. Четверг и пятница подходят для знакомств и личной жизни вообще. В выходные удачно сложится ситуация для разрешения какого-то важного вопроса.

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