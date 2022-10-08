Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть весьма богатой на события, причем касающиеся больше общества в целом, нежели каждого отдельного человека. Нельзя сказать, что эти события позитивны, стоит подготовиться к возможным трудностям и не терять оптимизма, депрессивные настроения еще никому не помогали. Что касается личной жизни людей – могут разрушаться отношения и могут завязываться новые.

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Весы

Весы сейчас в состоянии принимать самые верные решения. Единственное условие для этого – не идти на поводу у эмоций и сохранять рассудок холодным.

Любовь

В понедельник любовными делами не занимайтесь. Пятница хороша и для новых романтических знакомств, и для укрепления уже существующих отношений.

Финансы

Вторник и среда – дни рутины, а во второй половине недели возникнет возможность увеличить ваш доход. Так что держите нос по ветру.

Здоровье

Октябрьская погода кому-то принесет ветер, кому-то дождь, кому-то снег. И вместе с ними – целый спектр респираторных заболеваний. Берегите себя и одевайтесь по погоде.

Овен

Овнов ждет продуктивная неделя. Дела складываются неплохо, причем иногда кажется, что складываются сами собой. Правда, в отношениях с людьми все идет не лучшим образом. Недопонимание – главный бич на этой недели. С деньгами стоит быть осторожнее, велик риск принятия неправильных финансовых решений.

Телец

Понедельник – день, когда надо соблюдать крайнюю осторожность. Самый неблагоприятный на этой неделе, день ошибок, провалов и плохих решений. В остальном неделя лучше, чем у многих, подходит для самых разнообразных дел, главное – не поддаться чьему-то «тлетворному влиянию» или вредным привычкам.

Близнецы

Начало недели у Близнецов довольно пустое, возможны конфликты. Зато можно доделывать ранее начатые дела. Если вы собирались прекратить какие-то отношения, для этого прекрасно подходит среда. Четверг и пятница – самое удачное время для принятия важных решений и действий. А выходные хорошо бы провести дома, с близкими людьми.

Рак

Вторник, среда и воскресенье – самые прекрасные дни на этой неделе. На вас снизойдут спокойствие и способность рационально мыслить. Вы сможете помочь тому, кто нуждается в поддержке. Все важное лучше планировать на эти дни. Остальные дни надо просто пережить, не ввязываясь в неприятности.

Лев

В понедельник можно достичь хороших результатов, если не плыть против течения, а позволить судьбе вести вас. Вторник – день рутины, среда – день сорванных договоренностей. Но если приложить усилия, все равно можно выйти из ситуации победителем. Четверг и пятница – дни максимально продуктивные, а выходные – время отдыха.

Дева

Дев несет течение всех ярких тенденций этой недели. Записывайте: никакой активности и инициатив в понедельник, в среду остерегайтесь конфликтов и скандалов, в четверг и пятницу трудитесь в поте лица. Суббота удачный день, главное, как ни странно, и здесь инициативу не проявлять. Воскресенье – время отдыха от треволнений.

Скорпион

Первая половина недели у Скорпионов так себе – дни нельзя назвать благоприятными для любых дел, особенно это касается дел любовных. Начиная с четверга ситуация улучшится, и вы сможете заняться тем, что для вас в данный момент важно. Люди, конечно, продолжат вести себя как попало, постарайтесь пропускать это мимо себя – и все будет хорошо.

Стрелец

Отношения продолжают складываться так себе. Новых знакомств пока лучше не заводить – и романтических, и по работе – никакого толку от них не будет, сплошные недоразумения. Зато получится поставить точку в каком-то затяжном конфликте, если такой имеется. В целом же неделя завершится вполне ощутимыми результатами.

Козерог

Козерогам везет больше многих, их ждет довольно позитивная неделя, вам удастся многого достичь. Даже среда, королева склок этой недели, для вас не слишком опасна. Единственный неприятный день – понедельник, тут действительно стоит проявить осторожность во всем, чтобы избежать проблем.

Водолей

По традиции этой недели понедельник – день, когда надо быть тише воды и ниже травы и не наделать каких-нибудь глупостей. Потом дела пойдут в гору. Пусть этот процесс и не будет быстрым, но это гораздо приятнее, чем ничего. Возможно, именно сейчас вам удастся разобраться с личной жизнью, а кто-то сможет наладить дела в финансовой сфере.

Рыбы

Первый же совет для Рыб: не пытайтесь заниматься вопросами отношений, потерпите неудачу, а может, и окончательно все испортите. Разве что вам хочется прекратить какую-то связь – для этого есть среда. Вторник подходит для укрепления финансового положения. Потом пойдут дни продуктивные, но напряженные. В выходные отложите дела и отдохните.