Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа для всех знаков зодиака

Усилия, которые мы старательно прилагали в каком-то вопросе, принесут свои плоды. Но скорее всего, не совсем те, на которые мы рассчитывали. Могут срываться планы, поездки, встречи, сделки. Оазисом на этом «острове невезения» станет вторник — он принесет удачу в деньгах и в любви.

Но не все так страшно. В воскресенье эта свистопляска закончится, и все станет хорошо.

Как это отразится на жизни знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.pro.

Лев

Многие дела, которыми вы занимались, подойдут к своему финалу. И если что-то пойдет не так — не суетитесь, принимайте это со спокойствием сфинкса. Все со временем наладится.

Любовь

Самое важное для Львов сейчас — свобода и независимость. Вполне возможно, что вы пересмотрите текущие отношения и серьезно задумаетесь, нужны ли они вам.

Финансы

Небольшие взлеты и незначительные падения — финансовая рутина, которая не вызовет у вас дискомфорта.

Здоровье

Самый неблагоприятный день для здоровья — пятница. Возможны болезни и травмы. В этот день нужно поберечься, быть особенно внимательными к себе.

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Овен

Овны могут пережить неделю спокойно, без всех этих неприятностей. Условие всего одно: не ввязывайтесь ни во что. Да, чужая ссора может быть интересной, авантюра захватывающей, и вообще, риск дело благородное. Но не забывайте, что вам же это все потом и расхлебывать. Оно того не стоит. А впереди будет еще столько приятного и интересного и без чужих ссор!

Телец

У Тельцов наступило время перемен. Кто-то из вас успешно поменяет имидж, а кто-то и вовсе сменит место жительства. Чтобы изменения принесли вам больше радости, чем стресса, старайтесь, чтобы в этих переменах вам больше помогали женщины. А в конце недели начнется период, который вы посвятите семье и дому.

Близнецы

Близнецы на взводе. Любое неосторожное слово может вас ранить, и вы пойдете плакаться в жилетку буквально первому встречному. Осторожнее — не наговорите лишнего, тем более абы кому. Можете подпортить себе и жизнь, и репутацию. А воскресенье отмоет все мрачные краски и подарит вам вдохновение.

Рак

У Раков настанет пора меланхолии. По обидчивости вы явно можете поспорить с Близнецами. Чтобы избежать разочарований и горьких чувств, постарайтесь проводить больше времени с самими собой, в той обстановке, в которой вам комфортно и приятно. Позаботьтесь сейчас о себе, а не о проблемах посторонних.

Дева

Дев хорошенечко качнет на волнах моря повседневности. Вас ждут бури — ссоры, конфликты, неудачи. Вас ждет попутный ветер — пики активности, энергии, действий и конструктивных решений. Вас ждет и спокойный пляж с белым песочком — отдых и удовольствия. Главное — вести себя соответственно тому, где вы оказались.

Весы

Весы — сливки общества. И вы прекрасно это знаете. Поэтому свою потребность в общении станете удовлетворять в закрытых клубах, элитных заведениях, отдыхать в дорогих спа-салонах и т. д. Чтобы никто не смог испортить вам настроение. А может быть, вы предпочтете уединение. Вы не боитесь быть один на один с собой, и вам всегда есть над чем поразмышлять.

Скорпион

Скорпионы продолжают работать. Деловая жизнь по-прежнему первая в списке важных дел Скорпионов. Неделя подкинет вам неприятностей — контракты могут срываться, а что-то обязательно пойдет не по плану. Самые проблемные дни: понедельник, среда и пятница. Вас это не должно расстраивать — все непременно наладится, будьте уверены.

Стрелец

Стрельцов всегда тянет куда-нибудь в дальние страны. Но на этой неделе отложите пока все дела, связанные с заграницей и иностранцами — проблем не оберетесь. То бюрократы встанут на вашем пути, то мошенники, то просто вредные люди. Это ничего, знайте — с воскресенья перед вами откроются все дороги. А пока занимайтесь подготовкой.

Козерог

Понедельник, среда, пятница. Увы, это даже не расписание тренировок в спортзале. Это дни повышенной травмоопасности, конфликтности, финансовых провалов и других неприятностей. Будьте осторожны в эти дни. Зато вторник обязательно принесет какую-то радость, а воскресенье поможет исправить то, что пошло не так.