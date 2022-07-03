Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Овен

Вся ваша тяжелая работа, проделанная в прошлом, окупится в этом году. Можете ожидать повышения зарплаты с поощрениями. У новичков также есть прекрасные возможности найти подходящую работу или начать собственный бизнес. Те из вас, кто не женат, могут вступить в брак.

Некоторые из вас могут быть благословлены ребенком в этом году. Это хороший период для достижения высокого статуса в карьере. Те, кто работает в сфере общественной жизни, могут добиться особенных результатов. В мае и июле вероятны перемены в карьере. Студенты в этом году будут показывать исключительно высокие результаты. В вашей карьере появятся возможности для поездок за границу. Некоторые из вас могут обосноваться в другой стране.

Телец

В этом году многие из вас смогут получить дополнительное образование или освоить какой-либо новый навык. Те, кто занимается бизнесом, получат большие доходы и прибыль. Будет наблюдаться карьерный рост, а безработные смогут найти достойную работу. На вас может быть возложена новая ответственность в карьере.

Ваши профессиональные связи обогатятся, и вы будете лучше координировать свои действия с начальством, подчиненными и другими членами команды. Это отличное время для инвестиций в недвижимость. Что касается семьи, то ваши отношения со старшими братьями и сестрами улучшатся. Для студентов это будет благоприятное время, так как их сосредоточенность и внимание в учебе улучшатся.

Близнецы

Для Близнецов год может начаться, как в замедленной съемке. Однако, через некоторое время жизнь пойдет своим чередом. Ваше положение может быть немного неустойчивым в отношении финансов. Люди, связанные с сектором образования, могут получить огромную прибыль. Наряду с этим, начало года может стать немного сложным для вашей карьеры.

Однако, преодолев это время, вы сможете успешно достичь своей цели. В вопросах здоровья возможны взлеты и падения. Людям, страдающим диабетом, возможно, придется полностью отказаться от сладкого. Любовная жизнь может достигнуть своей цели. Многие представители знака выйдут на новый уровень отношений и вступят в брак. Супружеские пары смогут достичь успеха в совместной жизни.

Рак

Этот год будет благоприятным, особенно для тех, кто занимается недвижимостью или торговлей. Им удастся заключить несколько выгодных сделок. Те, кто планирует купить дом или сделать ремонт в своем доме, получат поддержку от близких и родных. Этот год также благоприятен, если вы планируете заняться арендным бизнесом или сдавать свою недвижимость в аренду.

Необходимо позаботиться о здоровье членов семьи. В профессиональной сфере вы можете чувствовать себя потерянным, рассеянным и напряженным, так как для реализации ваших планов потребуется время. В личной жизни вы можете столкнуться с непониманием в отношениях с партнером из-за вмешательства семьи или друзей в ваши отношения.

Лев

Вы поставите перед собой высокие цели и успешно их достигнете. Вам удастся решить проблемы, с которыми вы сталкивались в прошлом. Март и апрель будут полны неожиданных событий. Положение планет может привести к некоторым проблемам со здоровьем, поэтому берегите себя, зато приведет к дружественным и выгодным отношениям с начальством.

Это напрямую повлияет на вашу репутацию на работе и повысит вероятность повышения по службе или роста в должности. В период с апреля по сентябрь семейные пары преодолеют свои супружеские неурядицы и могут запланировать поездку с супругом. Улучшится ваша связь с дальними родственниками и друзьями.

Дева

В начале года вы будете наслаждаться изобилием и финансовым процветанием. Могут возникнуть трудности, с которыми вы сможете справиться уверенно. Вас будет окружать позитивная энергия. Вы получите много мотивации и вдохновения, чтобы работать усерднее.

Корпоративные специалисты могут рассчитывать на повышение. Успеха добьются люди, планирующие сменить сферу деятельности. Используйте свой опыт на рабочем месте, чтобы уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Однако в сфере здоровья все может пойти на спад, и вы будете склонны страдать от мелких проблем, связанных с желудком, так что контролируйте и корректируйте свою диету.

Весы

Этот год вдохновит вас на более усердную работу. Перемены и новые возможности станут нормой в этом году. Это время также благоприятно для новичков, так как они могут найти работу своей мечты. Этот период будет хорош для студентов, которые готовятся к поступлению на юридические факультеты, на бухгалтерское дело и управление.

Те, кто работает по найму, могут заработать хорошие бонусы и прибавки к зарплате благодаря своим новым навыкам. Однако, не перенапрягайтесь. Те, кто планирует переехать из родных мест для учебы, получат хорошие возможности и смогут поступить в выбранный ими университет. Этот год также принесет хорошую прибыль от бизнеса. Вы можете запланировать строительство дома или покупку недвижимости.

Скорпион

Вам нужно быть осторожным в отношении своего публичного имиджа. Примерно в апреле наступит благоприятное время для новичков, ищущих работу, так как они найдут несколько хороших предложений. Работающие Скорпионы также смогут диктовать свои условия на рабочем месте и займут уверенную позицию в команде. Есть возможность повышения и продвижения по службе.

Вы можете начать зарабатывать из нескольких источников или расширить свой бизнес. Студенты могут начать зарабатывать на своих увлечениях. Ваши отношения с детьми улучшатся и они будут совершать поступки, которыми вы будете гордиться. Вам следует планировать больше развлекательных мероприятий.

Стрелец

Когда речь идет о деньгах или финансах, вам нужно быть благоразумными, иначе могут возникнуть финансовые проблемы. Вам не рекомендуется вкладывать деньги в сомнительный бизнес и финансовые авантюры, так как вы можете понести убытки. Во второй половине года ваша домашняя жизнь будет гармоничной. Студенты могут отвлекаться от учебы из-за давления сверстников.

Они также могут столкнуться с проблемами концентрации внимания. Это время будет благоприятным для тех, кто находится в романтических отношениях. Интенсивность любви и страсти в отношениях возрастет. Кроме того, у одиноких людей появятся хорошие шансы найти свою вторую половинку.

Козерог

В этом году вы можете завести новых друзей и расширить круг общения. В семье будет царить мир и счастье, а атмосфера радости будет преобладать большую часть года. Этот период времени будет благоприятен для бизнесменов, особенно для тех, кто занимается семейным бизнесом.

Вы получите хорошую прибыль и выгоду от своей работы. Также возможна неожиданная прибыль от залежалых ресурсов. Ваша речь будет немного резкой, поэтому будьте осторожны в общении с людьми, так как ваши грубые слова могут обидеть ваших близких и родных.

Водолей

Ваши сбережения пополнятся в течение этого года. Вы получите поддержку от близких родственников во всех своих начинаниях. Вы будете планировать частые празднования с друзьями и семьей, чтобы отметить свой успех. Те, кто планирует расширить свой бизнес, добьются успеха. У государственных служащих будут высокие шансы на перевод. Также есть возможность успешно сменить работу для тех, кто об этом задумывался.

Время благоприятно для коротких поездок, так как они принесут продуктивные результаты. В общении с братьями и сестрами, а также друзьями вам следует быть осторожными, так как ваши резкие слова и агрессивные жесты могут внести разлад в ваши отношения.

Рыбы

Этот год будет благоприятным для эго, вы почувствуете себя увереннее и сильнее. У вас будет очарование на лице и мудрость в словах. В этом году вы можете столкнуться с финансовыми трудностями, так как ваши расходы будут слишком высоки по сравнению с вашими доходами. Вы будете склонны к травмам, поэтому будьте особенно осторожны, выходя на улицу.

Год будет благоприятен для студентов, так как их энергия и динамизм помогут выдержать конкуренцию. Ваши отношения со старшими братьями и сестрами улучшатся, и вы можете получить от них некоторую финансовую выгоду или помощь. В течение всего года вы будете настроены оптимистично, что поможет вам преодолеть любые трудности.